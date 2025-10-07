نصبوا على مواطنين.. ضبط 9 من مالكي شركات توظيف العمالة بالخارج في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في المنوفية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام 9 شركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة المنوفية، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص وعقود عمل لهم البلاد نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (9 أشخاص مالكى ومديرى تلك الشركات "لـ2 منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (جوازات سفر – عقود اتفاق للعمل بالخارج –أكلاشيهات خاصة بالشركة – لاب توب – 2 وحدة معالجة كمبيوتر).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





