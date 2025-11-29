قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفتح “قاعة عار الإعلام”.. هجوم غير مسبوق على 22 مؤسسة صحفية
خارجية كوبا: تشويش في منطقة الكاريبي بسبب الانتشار العسكري للولايات المتحدة
الإعلام الدعوي وبناء الإنسان.. مشاركات واسعة من قيادات الفكر والرأي في مؤتمر إعلام الأزهر
الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية
أبرزهم رمضان صبحي.. غيابات بيراميدز أمام باور ديناموز
الزمالك يحرز أسرع هدف فى تاريخ كأس الكونفدرالية
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع الأسعار
صورة سيئة.. منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي
محمد أبو العينين: برقية للرئيس السيسي من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: روبرتا ميتسولا لعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي
عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟
تحقيقات وملفات

تعثر مفاوضات غزة وأزمة الأنفاق.. وخبير: سيتم إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار

ياسمين القصاص

 غادر وفد حركة حماس، برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش، العاصمة المصرية القاهرة متوجها إلى الدوحة، وذلك من دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن بدء المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق غزة، أو إيجاد حل لأزمة عناصر الحركة العالقين داخل أنفاق مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون الدولي والمحلل الفلسطيني، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي مازالت تعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، رغم كل الجهود التي يبذلها الوسطاء، وتحديدا في جمهورية مصر العربية، التي تسهل عملية التهدئة، ولكن مازالت إسرائيل ترفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. 

وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه فيما يخص في ملف إعادة الإعمار، فإن مجلس الأمن الدولي ينص على أن يتم إنشاء صندوق دولي لملف إعادة الإعمار، نظرا لحجم الكارثة التي تقع على القطاع، سواء في الأضرار التي وقعت في المباني والبنية التحتية، والمساكن.

وأشار أبو لحية، إلى أن مازالت دولة الاحتلال ترفض الانتقال إلى المرحلة الثانية، بينما تسعى إلى تنفيذ أجندتها الأمنية، بعيدا عن مراعاة وضع المعاناة الكاملة التي وقعت على قطاع غزة وسكانها.

وتابع: "محافظ شمال سيناء يبذل جهودا كبيرة لكشف الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول المصرية لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، واستقبال المساعدات التي تأتي أيضا من الخارج، لدخولها إلى القطاع، وبالتالي تلك الجهود لم تكون مخفية بل يراها العالم كله، وأيضا يبذل الأفعال التي بها الاحتلال ليعرقل دخول المساعدات وتنفيذ الاتفاق كامل، في إطار هندسة التجويع".

واختتم: "وبالتالي زيارة المفوضوية الأوروبية إلى معبر رفح تأتي في إطار ما تقوم به لدولة المصرية على إطلاع العالم كله نحو الجهود التي تبذلها مصر لدعم أبناء وقطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي،  الجمعة، أن تسعة من عناصر حماس المحاصرين في رفح لقوا مصرعهم، ليرتفع عدد القتلى بين المقاتلين المحاصرين إلى أكثر من ثلاثين، وفق ما جاء في بيانه.

ويواصل الجانب الإسرائيلي رفض مقترحات الوسطاء التي تتيح خروج هؤلاء العناصر أو نقلهم إلى مناطق خارج نطاق السيطرة الإسرائيلية، متمسكا بخيار نقلهم إلى السجون الإسرائيلية، وهو ما ترفضه حماس رفضا قاطعا.

وذكرت مصادر مطلعة في الحركة أن الوفد لم يعقد أي اجتماع مع قيادة حركة فتح كما كان متوقعا، وهو اللقاء الذي كان يرجح أن يفتح باب النقاش حول مستقبل إدارة قطاع غزة، وتشكيل لجنة كفاءات مستقلة لتولي إدارة مؤقتة للقطاع. وأضافت المصادر أن الوسطاء الدوليين، مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، يواصلون مساعيهم لإيجاد مخرج لأزمة المقاتلين المحاصرين، من خلال تقديم ضمانات تتيح لهم الخروج بسلام إلى مناطق خارجة عن السيطرة الإسرائيلية.

وخلال وجوده في القاهرة، عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى، بينهم رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير حسن رشاد. 

وبحسب المصادر ذاتها، تناولت المباحثات جهود دفع ملف المرحلة الثانية من الهدنة، إلى جانب بحث أزمة المقاتلين داخل أنفاق رفح، التي باتت مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

وأوضح مصدر فلسطيني مقرب من حماس أن عدد المقاتلين الأحياء في الأنفاق يقدر بما بين 60 و80 عنصرا، مشيرا إلى انقطاع التواصل معهم منذ عدة أشهر، ومؤكدا أن المفاوضات الدائرة حتى الآن لم تحقق أي اختراق.

وتترافق هذه التطورات مع تحذيرات متصاعدة من أن استمرار الأزمة يشكل اختبارا حقيقيا للوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف النار، وأنه قد يهدد استقرار الهدنة الراهنة ويزيد من احتمالات تجدد العنف في المنطقة.

غزة قطاع غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي فلسطين

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

المشاركون فى الندوة

دورة تدريبية للتعامل مع كبار السن بالنيابة الإدارية

حريق هائل بالمحلة

إخماد نيران حريق هائل بمحل كماليات سيارات بالمحلة اثر ماس كهربائي مفاجىء

محمد عبد العاطى

حبس محمد عبد العاطي عامين وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء

بالصور

6 نصائح لتجهيز سيارتك قبل دخول الشتاء

شريهان أبو الحسن أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات في ملتقى التميز والإبداع| صور

بدون أدوية.. شرابين طبيعيين لعلاج السعال الجاف وطرد البلغم

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

