عمرو الدرديري عن تعادل الأهلي: اتفرج علينا بكرة و إحنا بنكسب
اليوم.. الحكم على التيك توكر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيديوهات خارجة
استشارية نفسية: الذكورية المفرطة تهدد الصحة النفسية للأسرة بأكملها
وائل ربيع: إسرائيل تجهز ميليشيات في غزة لمحاربة حماس.. و3000 ضابط قدموا طلبا بالرحيل من جيش الاحتلال| فيديو
أطعمة ترفع المناعة في الشتاء.. وصفات سهلة التحضير بمطبخ المنزل
دعاء صلاة الفجر يجلب لك البركة في الرزق.. لا تتغافل عنه
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تشهد انتظام امتحانات الميد تيرم
فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال
على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية
أمريكا .. رفع تعليق الإقلاع في مطار فيلادلفيا الدولي
طبيب الأهلي يكشف حالة المصابين بعد مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال
سيف زاهر: الأهلي مع ياس سوروب في حتة تانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وائل ربيع: إسرائيل تجهز ميليشيات في غزة لمحاربة حماس.. و3000 ضابط قدموا طلبا بالرحيل من جيش الاحتلال| فيديو

حركة حماس
حركة حماس
محمد شحتة

حلَّ اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، ضيفًا في حلقة جديدة من برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة "صدى البلد".

وقال اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن تحول حركة حماس إلى حزب سياسي فيه صعوبة، منوها أن السلطة الفلسطينية رافضة لحركة حماس شكلا وموضوعا.  

وأضاف وائل ربيع، في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن حركة حماس ليس لديها قيادات قادرة على لململة أعضاء الحركة في قطاع غزة وهذا يضعف الحركة.

وأشار إلى أن ما يضعف حركة حماس أكثر، هو أن إسرائيل مشغلة 4 ميليشيات في قطاع غزة: أبو شباب - الأسطل - مليشيات في جباليا والشجاعية، كل هؤلاء ضد حماس.

وأكد أن إسرائيل مجهزة مليشيات داخل قطاع غزة للدخول في معركة ضد حماس في أي وقت.

وقال اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن حماس ممكن تستمر ولكن بأشكال أخرى، منوها أن المقاومة في غزة أضعفت بشكل غير طبيعي.

وأضاف وائل ربيع، في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن المقاومة كانت تقول إنها تقاوم العدو الإسرائيلي المحتل وهي حق مشروع لأي شعب محتل طبقا للقوانين الدولية، وحماس الآن أضعفت ومعها مشكلة مع السلطة الفلسطينية التي لا ترغب بوجودها.

وتابع: الجزائر كان بها حركة حماس وكان لها ذراع مسلح، وحينما تحولت أصبحت حزب سياسي "حمس" ولم يعد لها علاقة بالمقاومة، منوها أنه من الممكن أن تتحول حركة حماس في غزة إلى حزب سياسي كما حدث في الجزائر.

اللواء وائل ربيع

وأشار إلى أن إسرائيل لا ترغب بوجود حركة حماس من الأساس، كما أنها لا ترغب أيضا في وجود السلطة الفلسطينية هي الأخرى.

وقال اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن حركة حماس ما زالت لديها أدوات تضعف الموقف الإسرائيلي.

وأضاف وائل ربيع، في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على تحمل خسائر إضافية، منوها أن 3000 ظابط إسرائيلي قدموا طلب بإنهاء الخدمة من الجيش وهذا يعتبر تمرد.

وتابع: كما أن حماس لديها مشاكل فالجيش الإسرائيلي لديه مشاكل كثيرة جدا وكذلك الحكومة الإسرائيلية، منوها أنه خلال سنتين لن تستطع إسرائيل نزع السلاح من حركة حماس.

حماس حركة حماس حزب سياسي السلطة الفلسطينية إسرائيل غزة ميليشيات ‌‏العدو الإسرائيلي

