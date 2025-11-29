أخبار التوك شو | عودة المتسابق عبدالله لدولة التلاوة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. حياة سكان غزة مهددة بسبب الألغام

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



فيك حاجة لله.. آية عبد الرحمن تشيد بمتسابق دولة التلاوة عبد الله عبد الموجود

شهدت الحلقة الخامسة من برنامج "دولة التلاوة" موقفًا مؤثرًا؛ حين وجّهت الإعلامية آية عبد الرحمن كلمات خاصة للمتسابق عبد الله عبد الموجود السيد، قائلة: “فيك حاجة لله.. وربنا يجبر خاطرك دايمًا”، ليرد المتسابق: "إن شاء الله"، وسط تفاعل كبير من لجنة التحكيم والجمهور.

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

هو الموت فيه تريند .. شقيقة هبة الزياد توضح حقائق تهديد الإعلامية الراحلة

طالبت آية الزياد، شقيقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، في أول مداخلة إعلامية، لها جميع المواطنين و ومحبي الراحلة هبة الزياد بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وائل ربيع: 3000 ظابط قدموا طلبا بالرحيل من جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن حركة حماس ما زالت لديها أدوات تضعف الموقف الإسرائيلي.

ماذا قدمت التضامن والمنوفية لأسرة الشهيد منقذ 13 فتاة من الغرق؟ مساعدات كبرى

قال الدكتور محمد العقبي، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إننا نقدم العزاء في شهيد الشهامة الذي أنقذ بروحه 13 فتاة من الغرق بعد سقوط سيارتهم في المياه.

محمد أبو العينين: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء القضية الفلسطينية

وقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إن التحديات كثيرة (جيوسياسية واقتصادية) وتحديات خاصة بالبيئة، منوها بأنه خلال العامين الماضيين، شهدت غزة دمارًا شاملًا وحربًا وإبادة جماعية للأطفال والشيوخ والنساء.

مكافحة الألغام: حياة سكان قطاع غزة مهددة بسبب الذخائر غير المنفجرة

أكد يوليوس فان دير رئيس بعثة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في فلسطين أن قطاع غزة، بعد عامين من الحرب، أصبح بمثابة «حقل ألغام مفتوح»، مشيراً إلى أن التلوث بالذخائر المتفجرة يشمل جميع مناطق القطاع، قائلا إن حجم التلوث الذي رُصد يشكل خطراً مباشراً على المجتمعات والسكان، ويستلزم تعاوناً أكبر لإزالة المتفجرات المنتشرة في مواقع جغرافية متعددة.

حسام موافي: الطب محتاج تفرغ.. ومينفعش تبقى طالب ولاعب كورة

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن الطب عايز مجهود غير عادي في المذاكرة، فكثير منه يحتاج الحفظ الجيد وليس مجرد الفهم.