أخبار التوك شو | حقيقة انتشار الفيروسات التنفسية بمصر .. بكري: جيشنا تعامل بكل نزاهة وشفافية في إدارة البلاد بعد يناير 2011

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمحرر صدى البلد، حقيقة انتشر الفيروسات التنفسية في مصر، قائلا "أنه لا يوجد انتشار لأي فيروسات، ولكن ما يحدث هو تطور لفيروس الأنفلونزا، وظهور سلالة جديدة في كل عام.

مصطفى بكري: الجيش المصري العظيم تعامل بكل نزاهة وشفافية في إدارة البلاد بعد يناير 2011

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لولا مؤسسات الدولة من القوات المسلحة والشرطة والقضاء المصري، كانت مصر ستسقط بعد 2011، مشيرا إلى أن المشير طنطاوي لعب دورا تاريخيا في الحفاظ على مصر بعد يناير 2011.

تصريحات قوية للنائب محمد أبو العينين حول الأوضاع المأساوية في السودان.. تفاصيل

كشف الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، عن تفاصيل حديث النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية عن الأزمة السودانية.

وزيرة التخطيط: قطاع الملابس الجاهزة يحقق معدلات نمو إيجابية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، ان صناعة الهواتف تعد جزء هام من استراتيجية الدولة، مشيرة إلى أنها نحقق معدلات نمو ايجابية في الصناعة، مما يدل على القوة في هذا القطاع.

من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا

أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن مشروع الطريق الدولي القاهرة – كيب تاون يمثل حلمًا أفريقيًا يتحول تدريجيًا إلى واقع، بفضل الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وضعت القارة على طريق جديد من التنمية والتكامل.

قصة بطل المنوفية.. أنقذ 13 فتاة من الغرق في القنطرة شرق الإسماعيلية ثم رحل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر لا تُختزل في حوادث أو جرائم، فإن قصة حسن الشاب الذي أنقذ 13 فتاة من الغرق، بعد انحراف سيارة ميكروباص تقل عدداً من الطالبات وسقطت داخل مصرف زراعي بمركز القنطرة شرق خير شاهد على ذلك.

إنجاز مصري يبهر العالم.. التنمية المحلية بالصعيد تصبح نموذجًا دوليًا معتمدًا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر أصبح نموذجًا يُحتذى به على المستوى الوطني والدولي، مشيرًا إلى أن التجربة لاقت إشادة واسعة من الأمم المتحدة التي أدرجتها ضمن أبرز برامج توطين أهداف التنمية المستدامة، ومن البنك الدولي الذي وصفها بأنها تجربة فريدة في التعامل مع المناطق المتأخرة تنمويًا.

شركة النصر للكيماويات الدوائية: ننتج 700 طن من الخامات الدوائية سنويا

أكد الدكتور ياسر فوزي العضو المنتدب لشركة النصر للكيماويات الدوائية، أن الشركة تتكون من أربعة مصانع للإنتاج .



الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة الإعدام التي ارتكبها الاحتلال بحق شابين في جنين، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد

أكد الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يمضي قدمًا في تصعيد عدوانه وجرائمه في إطار حرب إبادة متواصلة ضد الشعب الفلسطيني.





