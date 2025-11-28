قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنفيذ الغلق الكلي بشارع الهرم لإنشاء محطة مترو المطبعة.. تعرف على البدائل
أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 في مصر
هل يجوز الترديد خلف الأذان المسجل وهل له نفس ثواب أذان المسجد
ترامب يتوعد بوقف دائم للهجرة للولايات المتحدة من دول العالم الثالث
بينهم نساء وأطـفال.. استشهاد 10سوريين في بلدة بيت جن بنيران الاحتلال
جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بجروح خطيرة في اشتباكات بيت جن بريف دمشق
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
كنوز الأسرة العلوية تتألق في متحف الغردقة… معروضات نادرة تكشف فصولا خفية من تاريخ مصر الحديث
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب وسط إيران
أبرز مباريات اليوم الجمعة 28-11-2025
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | حقيقة انتشار الفيروسات التنفسية بمصر .. بكري: جيشنا تعامل بكل نزاهة وشفافية في إدارة البلاد بعد يناير 2011

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.
 

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمحرر صدى البلد، حقيقة انتشر الفيروسات التنفسية في مصر، قائلا "أنه لا يوجد انتشار لأي فيروسات، ولكن ما يحدث هو تطور لفيروس الأنفلونزا، وظهور سلالة جديدة في كل عام.

مصطفى بكري: الجيش المصري العظيم تعامل بكل نزاهة وشفافية في إدارة البلاد بعد يناير 2011
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لولا مؤسسات الدولة من القوات المسلحة والشرطة والقضاء المصري، كانت مصر ستسقط بعد 2011، مشيرا إلى أن  المشير طنطاوي لعب دورا تاريخيا في الحفاظ على مصر بعد يناير 2011.

تصريحات قوية للنائب محمد أبو العينين حول الأوضاع المأساوية في السودان.. تفاصيل
كشف الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، عن تفاصيل حديث النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية عن الأزمة السودانية.

وزيرة التخطيط: قطاع الملابس الجاهزة يحقق معدلات نمو إيجابية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي،  ان صناعة الهواتف تعد جزء هام من استراتيجية الدولة، مشيرة إلى أنها نحقق معدلات نمو ايجابية في الصناعة، مما يدل على  القوة في هذا القطاع.

من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن مشروع الطريق الدولي القاهرة – كيب تاون يمثل حلمًا أفريقيًا يتحول تدريجيًا إلى واقع، بفضل الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وضعت القارة على طريق جديد من التنمية والتكامل.

قصة بطل المنوفية.. أنقذ 13 فتاة من الغرق في القنطرة شرق الإسماعيلية ثم رحل
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر لا تُختزل في حوادث أو جرائم، فإن قصة حسن الشاب الذي أنقذ 13 فتاة من الغرق، بعد انحراف سيارة ميكروباص تقل عدداً من الطالبات وسقطت داخل مصرف زراعي بمركز القنطرة شرق خير شاهد على ذلك.

إنجاز مصري يبهر العالم.. التنمية المحلية بالصعيد تصبح نموذجًا دوليًا معتمدًا
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر أصبح نموذجًا يُحتذى به على المستوى الوطني والدولي، مشيرًا إلى أن التجربة لاقت إشادة واسعة من الأمم المتحدة التي أدرجتها ضمن أبرز برامج توطين أهداف التنمية المستدامة، ومن البنك الدولي الذي وصفها بأنها تجربة فريدة في التعامل مع المناطق المتأخرة تنمويًا.

شركة النصر للكيماويات الدوائية: ننتج 700 طن من الخامات الدوائية سنويا
أكد الدكتور ياسر فوزي العضو المنتدب لشركة النصر للكيماويات الدوائية، أن  الشركة تتكون من أربعة مصانع للإنتاج .


الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة الإعدام التي ارتكبها الاحتلال بحق شابين في جنين، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
أكد الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يمضي قدمًا في تصعيد عدوانه وجرائمه في إطار حرب إبادة متواصلة ضد الشعب الفلسطيني.



 

رئيس مجلس الوزراء مصطفى بكري النائب محمد أبو العينين وزيرة التخطيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

مترو الأنفاق

امتداد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى شبين القناطر | تفاصيل مهمة

ترشيحاتنا

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

انتخابات النواب

بروز المعارضة الوطنية.. موعد إعلان نتائج المرحلة الثانية والنهائية لانتخابات النواب

فيروس ماربورج

يثير القلق عالميًا| فيروس ماربورج يضرب إثيوبيا.. ما طرق العدوى والوقاية؟

بالصور

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد