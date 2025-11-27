شركة النصر للكيماويات الدوائية: ننتج 700 طن من الخامات الدوائية سنويا

أكد الدكتور ياسر فوزي العضو المنتدب لشركة النصر للكيماويات الدوائية، أن الشركة تتكون من أربعة مصانع للإنتاج .

وقال ياسر فوزي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" مصنع الخامات الدوائية يتضمن عددا من الأنشطة وخطوط الإنتاج .

وتابع ياسر فوزي :" المصنع به خطان لإنتاج الخامات الدوائية التي يتحاجها السوق المصري ، مضيفا:" مصنع الخامات الدوائية ينتج المواد الفعالة وغير الفعالة الخاصة بالأدوية ".

واكمل ياسر فوزي:" هناك اهتماما بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل مصنع إنتاج الخامات الدوائية "، مضيفا" لدينا في مصنع الخامات الدوائية 4 مفاعلات لإنتاج الخامات الدوائية ".

ولفت ياسر فوزي :" تم إجراء تطوير شامل لمصنع إنتاج الخامات الدوائية بتكلفة 136 مليون دولار “. ويتم ننتج 700 طن من الخامات الدوائية في السنة”