وزير قطاع الأعمال يتوجه للجزائر للمشاركة في مؤتمر تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية

توجه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة في أفريقيا، الذي تنظمه وتستضيفه جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، تحت شعار: "صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية".

وتأتي مشاركة الوزير ، تلبية لدعوة رسمية من وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، الجهة المنظمة للمؤتمر، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة قطاع الأعمال العام في صناعة الدواء ، من خلال الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعة للوزارة، والتي تضم ثماني شركات إنتاجية وشركة للعبوات، إضافة إلى محفظة واسعة من المجموعات العلاجية والمستحضرات الدوائية التي تمثل أحد أهم روافد الصناعة الدوائية الوطنية.

يُعد هذا المؤتمر - الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - حدثا قاريّا بارزا يجمع وزراء الصحة والصناعة والتجارة من مختلف الدول الإفريقية، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية، فضلاً عن مشاركة فاعلة من القطاع الخاص والهيئات العلمية.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التكامل الصناعي الأفريقي في مجال الصناعات الدوائية، وتطوير قدرات القارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء والتكنولوجيات الصحية، بما يسهم في دعم الأمن الصحي لدول أفريقيا.

ويشارك المهندس محمد شيمي، خلال الزيارة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وعدد من الجلسات النقاشية والاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء الأفارقة والمسؤولين الدوليين، لبحث فرص التعاون والاستثمار وتعزيز الشراكات الصناعية، وتسليط الضوء على إمكانات الصناعة الدوائية في شركات القابضة للأدوية ودورها في دعم السوق الأفريقية.

وتؤكد هذه المشاركة حرص مصر على توطيد التعاون الأفريقي–الأفريقي، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتطوير منظومات الرعاية الصحية في القارة، بما يحقق تنمية مستدامة ويعزز قدرات الأنظمة الصحية الأفريقية في مواجهة التحديات المستقبلية.