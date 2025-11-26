عمرو عثمان :منح خريجي الليسانس أولوية الانضمام للعمل بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

التقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أول دفعة من الطلاب الملتحقين ببرنامج نظام الساعات المعتمدة لمنح الخريج ليسانس متخصص عن "علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية" بكلية الآداب بجامعة بنها حيث يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط لإعداد خريج يمتلك المهارات والمعارف والمهنية بما يتيح له مواكبة تطور البحث العلمي في مجال الإدمان وخدمة المجتمع وعلاج السلوكيات الإدمانية.

ويأتي إطلاق أول ليسانس متخصص على مستوى الشرق الأوسط عن "علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية" في إطار تنفيذ المكون التعليمي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد/ رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وحث الدكتور عمرو عثمان الطلاب على التفوق في الدراسة مع التأكيد على دعمهم في توفير تدريبات عملية وبرامج تطبيقية لهم بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان بما يوفر بيئة تدريب عملي ثرية ومتكاملة قادرة على إكساب الدارسين المهارات العملية والتطبيقية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، كما أن صندوق مكافحة الإدمان سيمنح الخريجين أولوية الانضمام للعمل بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان التابعة للصندوق أو الانضمام إلى برامج الوقاية التي ينفذها الصندوق في مختلف الدوائر الشبابية.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان أن البرنامج يستهدف إعداد خريجين مؤهلين ومتميزين في البحث العلمي وتقنياته المختلفة، قادرين على تقديم الأداء المهني التطبيقي في مجالات خفض الطلب على المخدرات بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل في هذا المجال على المستويين الوطني والعربي، لافتًا إلى أنه تم إعداد المناهج العلمية لهذا البرنامج بعد مطالعة أحدث مناهج عمل الوقاية والعلاج ووفقا للمعايير الدولية وبما يتماشى مع التطورات السريعة المتلاحقة التي تطرأ على قضية المخدرات.

ويستهدف البرنامج إعداد خريج يمتلك المهارات والمعارف والمهنية التي تمكنه من مواكبة تطور البحث العلمي في مجال الإدمان، وخدمة المجتمع، وعلاج السلوكيات الإدمانية، إضافةً إلى إعداد خريجين مؤهلين ومتميزين ومتخصصين في مجالات الوقاية، والتقييم، والعلاج، والتأهيل من الإدمان.