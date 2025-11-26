طريقك أمان.. 75709 مخالفات مرورية و80 سائقا بمخدرات أمام النيابة

بدأت جهات التحقيق المختصة فحص 75709 مخالفة مرورية متنوعة و72 حالة تعاطى مواد مخدرة، أحالتها وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونجحت وزارة الداخلية، خلال حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، في ضبط 75709 مخالفات مرورية متنوعة أبرزها: “السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص”، وفحص 1564 سائقا تبين إيجابية 80 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 741 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالى 10 أحكام، كما تم التحفظ على 6 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية، خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها.

https://bit.ly/3aPtbnW



الاستعلام عن المُخالفات برقم السيارة

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات تتضمن:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

- اختر أيقونة الاستعلامات.

- حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

- اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.

- اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

طرق دفع مخالفات السيارة أونلاين

لدفع مخالفات المرور؛ عليك الدخول إلى موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع، والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.



