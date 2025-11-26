طقس خريفي وفرصة لسقوط الأمطار.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى الجمعة

قال محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة، موضحًا أن درجات الحرارة تنخفض بشكل أكبر خلال ساعات الليل، وخاصة على المدن التي تمتلك ظهيرًا صحراويًا، حيث يظهر الفارق الحراري بوضوح.

الانخفاض ضمن المعدلات الطبيعية للخريف

أكد القياتي ، خلال صباح الخير يا مصر، أن هذا التراجع في درجات الحرارة يُعد من السمات الطبيعية لفصل الخريف، مشيرًا إلى أن الانخفاض الحالي سيستمر معنا حتى يوم الجمعة، مع بقاء الأجواء معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا.

أجواء خريفية مستقرة

وأوضح عضو هيئة الأرصاد، أن الطقس سيظل خريفيًا مستقرًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط نسبي للرياح في فترات الليل، ما يزيد الإحساس ببرودة الأجواء في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

فرص قائمة لسقوط الأمطار

وأشار القياتي إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية، موضحًا أن الأمطار ستكون خفيفة ومتقطعة على مناطق متفرقة، وذلك ضمن طبيعة طقس هذا الوقت من العام.