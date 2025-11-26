رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون المشترك

عقد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لقاءً ثنائيًا مع الشيخ الوزير عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ ٥٥ لمجلس وزراء الإعلام العرب.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين، وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الإعلام العربي في ظل ما يمر به العالم، وكذلك لمواجهة الثورة التكنولوجية الكبيرة وخاصة الذكاء الاصطناعي.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز ، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا راسخًا للتعاون العربي في مختلف المجالات، مشددًا على أن الشراكة الإعلامية بين البلدين تحظى بدعم كبير من القيادتين في البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين المؤسسات الإعلامية في الجانبين يسهم في تعزيز الخطاب العربي الموحد، ومواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب معالي الشيخ الوزير عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، عن اعتزاز دولة الإمارات بعمق العلاقات مع مصر، وخاصة في المجال الإعلامي، مؤكدًا أن التعاون المشترك يعكس رؤية البلدين في دعم استقرار المنطقة ونموها.

وأوضح أن الإمارات حريصة على تبادل الخبرات وتطوير برامج مشتركة في التدريب والتطوير الإعلامي، بما يتناسب مع التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي ووسائل الاتصال الحديثة.