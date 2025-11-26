قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون المشترك

رئيس الأعلى للإعلام
رئيس الأعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لقاءً ثنائيًا مع الشيخ الوزير عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ ٥٥ لمجلس وزراء الإعلام العرب. 

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين، وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الإعلام العربي في ظل ما يمر به العالم، وكذلك لمواجهة الثورة التكنولوجية الكبيرة وخاصة الذكاء الاصطناعي.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز ، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا راسخًا للتعاون العربي في مختلف المجالات، مشددًا على أن الشراكة الإعلامية بين البلدين تحظى بدعم كبير من القيادتين في البلدين الشقيقين. 

وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين المؤسسات الإعلامية في الجانبين يسهم في تعزيز الخطاب العربي الموحد، ومواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب معالي الشيخ الوزير عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، عن اعتزاز دولة الإمارات بعمق العلاقات مع مصر، وخاصة في المجال الإعلامي، مؤكدًا أن التعاون المشترك يعكس رؤية البلدين في دعم استقرار المنطقة ونموها. 

وأوضح أن الإمارات حريصة على تبادل الخبرات وتطوير برامج مشتركة في التدريب والتطوير الإعلامي، بما يتناسب مع التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي ووسائل الاتصال الحديثة.

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد مجلس الإمارات للإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

ترشيحاتنا

عبد الرحمن المتوفى فى الحادث

كان بيزفهم.. القصة الكاملة لتحول زفة عروس إلى مأتم في الأقصر

خط الدفاع الأول| روشتة طبية للأمهات لحماية الطفل بين البيت والعالم الخارجي

خط الدفاع الأول| روشتة طبية للأمهات لحماية الطفل من العالم الخارجي

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمركز القوصية بأسيوط

سلسلة توجيهات من محافظ أسيوط.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالقوصية.. وتشديدات على عدم التهاون مع المخالفين والمتعدين على حرم الطريق

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد