غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
رئيس الوزراء الجزائري: شراكة واعدة مع مصر لتعظيم التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69785 شهيدا و170965 مصابا
أخبار البلد

الصحة: وفيات الحروق 180 ألف حالة سنويا

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
عبدالصمد ماهر

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في افتتاح منتدى مستشفى أهل مصر 2025 بعنوان «تشكيل مستقبل رعاية مرضى الحروق».

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي في كلمتها، أن إصابات الحروق تمثل تحديًا صحيًا وإنسانيًا بالغ التعقيد، يؤثر على الفرد والأسرة والمجتمع جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تقدر وفيات الحروق بنحو 180 ألف حالة سنويًا، معظمها في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وتُعد من أبرز أسباب الإعاقة خاصة بين الأطفال.

منظومة وطنية موحدة لرعاية الحروق

ولفتت إلى أن وزارة الصحة أنشأت منظومة وطنية موحدة لرعاية الحروق تضم 54 مركزًا وقسمًا على مستوى الجمهورية، بإجمالي 559 سرير إقامة، و149 سرير رعاية مركزة، و32 غرفة عمليات مطابقة لأعلى معايير مكافحة العدوى، مع السعي للوصول إلى معدل 0.37 سرير رعاية حروق لكل ألف نسمة وفق المعايير الأوروبية، وإنشاء شبكة ربط وطنية لضمان الرعاية الفورية.

كما أوضحت جهود تدريب الكوادر عبر منظومة الطوارئ 137 لضمان التدخل السريع في «الساعة الذهبية»، والشراكات مع القطاع الخاص، منها إنشاء وحدة حروق عالمية بمستشفى السلام ببورسعيد بالتعاون مع وزارة البترول وشركة إيني الإيطالية بطاقة 18 سريرًا، مع برامج تدريب محلية وخارجية في جنوب أفريقيا.

وأشادت نائب الوزير بمستشفى أهل مصر كنموذج رائد للرعاية المتكاملة، ودور مؤسسة «تمكين» في دعم المتعافين ونشر الوعي، مؤكدة أهمية دمج الدعم النفسي والاجتماعي في العلاج، حيث توفر الوزارة غرف مشورة أسرية في 5000 وحدة رعاية أساسية، وتتطلع لتكثيف التعاون مع المستشفى في حملات التوعية بالوقاية.

واختتمت كلمتها باستعراض محاور العمل المستقبلية وتشمل: استكمال تطوير مراكز الحروق، زيادة الأسرة المتخصصة، توسيع خدمات الدعم النفسي وإعادة التأهيل، تعزيز الشراكات مع القطاعين الخاص والأهلي، وتطوير برامج التدريب المستمرة، معبرة عن تقدير الوزارة لكل جهد يخفف معاناة المرضى ويعيد الأمل لأسرهم، وموجهة الشكر لمؤسسة ومستشفى أهل مصر على دورهما الوطني المتميز.

أهل مصر الحروق وزير الصحة مجلس الوزراء وزارة الصحة

