الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: المنصة الأفريقية الموحدة للدواء تعزز التكامل الصحي وتفتح آفاقًا جديدة للصناعات المصرية

النائبة إيناس عبد الحليم
النائبة إيناس عبد الحليم
حسن رضوان

قالت النائبة إيناس عبد الحليم إن مشروع إنشاء المنصة الأفريقية الموحدة لنفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية يمثل "خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التكامل الصحي على مستوى القارة، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الدوائية المصرية لتصدير منتجاتها للأسواق الأفريقية بطريقة منظمة وآمنة".

وأضافت عبد الحليم في تصريح خاص لـ  صدي البلد  أن المشروع يأتي في إطار رؤية مصرية واضحة لدعم التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن المنصة ستسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وخفض التكاليف، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جميع المناطق بالقارة بطريقة عادلة ومستدامة.

قدرة مصر على قيادة المبادرات الاستراتيجية في قطاع الدواء

وأوضحت أن "المنصة ليست مجرد مشروع تقني، بل تمثل ركيزة أساسية لدعم السيادة الصحية الأفريقية، وتعكس قدرة مصر على قيادة المبادرات الاستراتيجية في قطاع الدواء والرعاية الصحية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتصدير الدوائي".

واختتمت النائبة تصريحها مؤكدة أن المشروع يعكس الالتزام المصري بالتعاون مع الشركاء الأفارقة والمؤسسات الدولية لتسهيل وصول المنتجات الصحية الضرورية، ويعد نموذجًا يُحتذى به للتكامل الصحي الرقمي على مستوى القارة.

المنصة الأفريقية صناعات المصرية دواء التكامل الصحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

