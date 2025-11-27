وزيرة التخطيط: قطاع الملابس الجاهزة يحقق معدلات نمو إيجابية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، ان صناعة الهواتف تعد جزء هام من استراتيجية الدولة، مشيرة إلى أنها نحقق معدلات نمو ايجابية في الصناعة، مما يدل على القوة في هذا القطاع.

وقالت المشاط، خلال كلمتها التي ألقتها بمؤتمر صحفي للحكومة من العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك زيادات في معدلات التصدير للخارج، مؤكدة ان قطاع الملابس الجاهزة يحقق معدلات نمو إيجابية وهو قطاع هامة للدولة.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، أن الصادرات المصنعة والغير مصنعة أصبحت في زيادة، مؤكدة نقوم بعمل نشر تقرير عن النمو الإقتصادي.