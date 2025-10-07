2,5 طن.. حبس تجار المخدرات 4 أيام في السويس

قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل إجرامي لتجارة المخدرات 4 ايام على ذمة التحقيقات.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بالسويس وبحوزتهم أكثر من 2,5 طن من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بحوالى 180 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وإتخاذهم 3 مخازن سرية بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس مكاناً لإخفاء المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهم.. وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (2,250 طن لمخدر الهيدرو -367 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 6000 قرص ترامادول مخدر).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (180) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.