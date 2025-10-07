قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قالوا العيال جواها .. تفاصيل البحث عن أطفال في ماسورة غاز بقرية ناهيا | شاهد
بعد قليل .. الظهور الأول لـ باسم يوسف في كلمة أخيرة على on
رسميا .. نجم برشلونة يعتزل كرة القدم
الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا
بالتوازي مع محادثات القاهرة .. اتصال بين بوتين ونتنياهو والبيت الأبيض يوجه رسالة حازمة
بث مباشر | أحمد موسى يكشف أسرار حرب أكتوبر
مدبولي: الدولة تضع سقفا في كل عام للديَن ولا يتم تجاوزه
رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو
أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين
مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار
الوزراء: التطورات في منطقة الفسطاط تجاوزت الـ 10 مليارات دولار
ماذا قال؟.. أجمل كلمات للدكتور أحمد عمر هاشم عن فضل النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 15 عاما لتشكيل عصابي في الاتجار بالكوكايين بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ 6 متهمين بينهم 3 عاملين وسائق وسباك وكهربائي، وتغريم كل منهم مبلغ قدره 500 ألف جنيه، بعد إدانتهم في قضية إحراز جوهري الحشيش والكوكايين، بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.


عقدت الجلسة بالدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى على، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان. 


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6478 لسنة 2025 أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1818 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، أن المتهمين عماد ع ع، 23 سنة، سائق، وأحمد م ن، 31 سنة، عامل، وعبد الغفار د ع، 36 سنة، عامل، ومخلص أ م، 36 سنة، سباك، وزیاد ع ع، 17 سنة، عامل، وأدهم م ص، 18 سنة، كهربائي، وجميعهم مقيمين أول شبرا الخيمة، لأنهم في يوم 10 / 4 / 2025، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، أحرزوا جوهراً مخدراً حشيش، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا مادة مما تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة كوكايين، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

بعد وفاته.. 10معلومات عن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أفضل الأعمال أجرا وثوابا.. ردد أذكار المساء كما ورد عن النبي

الشيخ رمضان عبد المعز

الشيخ رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: لا يصلح العفو عن المجرم القـ.ـاتل إلا بعد تحقق شرط واحد

بالصور

مش عارف تركز وتفكيرك مشوش .. إليك طرق طبيعية لعلاج ضباب الدماغ

ضباب الدماغ
ضباب الدماغ
ضباب الدماغ

تحذير من الأطباء.. الإفراط في شرب عصير الليمون يهدد مينا الأسنان بالتآكل

مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان
مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان
مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان

محافظ الشرقية يُؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

فيديو

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

المزيد