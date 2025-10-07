المشدد 15 عاما لتشكيل عصابي في الاتجار بالكوكايين بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ 6 متهمين بينهم 3 عاملين وسائق وسباك وكهربائي، وتغريم كل منهم مبلغ قدره 500 ألف جنيه، بعد إدانتهم في قضية إحراز جوهري الحشيش والكوكايين، بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



عقدت الجلسة بالدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى على، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6478 لسنة 2025 أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1818 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، أن المتهمين عماد ع ع، 23 سنة، سائق، وأحمد م ن، 31 سنة، عامل، وعبد الغفار د ع، 36 سنة، عامل، ومخلص أ م، 36 سنة، سباك، وزیاد ع ع، 17 سنة، عامل، وأدهم م ص، 18 سنة، كهربائي، وجميعهم مقيمين أول شبرا الخيمة، لأنهم في يوم 10 / 4 / 2025، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، أحرزوا جوهراً مخدراً حشيش، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا مادة مما تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة كوكايين، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.