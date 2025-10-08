قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مش هنتفتش.. الداخلية تكشف ملابسات خناقة عصام صاصا والعاملين بملهى ليلي|فيديو

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مشاجرة المطرب الشعبي عصام صاصا في ملهى ليلي، بمنطقة كورنيش المعادي بدار السلام.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ، بشأن نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالأسلحة البيضاء والعصى الخشبية أمام أحد الملاهى الليلية بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (11 شخص من العاملين بالملهى المشار إليه "أحدهم مصاب بجروح ") طرف ثان (5 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح ")  بسبب رفض الطرف الثانى قيام الطرف الأول بتفتيشهم حال دخولهم الملهى قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم الأسلحة والعصى المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

