عشبة غير متوقعة تمنع الأمراض المنقولة والتهابات المفاصل.. تعرف عليها

يعد الكمون من المواد الطبيعية التى تساعد فى علاج عدد كبير من المشكلات الصحية التى لا يتوقعها كثيرون.

ووفقا لما جاء في موقع netmeds نكشف لكم فوائد الكمون التى تغيب عن أذهاننا.

يقلل مستويات الكوليسترول غير الطبيعية



يساعد الكمون على خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة المؤكسد في الجسم بالإضافة إلى خفض الكوليسترول الضار، يُساعد الكمون على خفض مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة وهذا يُساعد على التحكم في ضغط الدم غير المتوازن والوقاية من أمراض القلب.

يمنع الأمراض المنقولة بالغذاء

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والميكروبات، يُقلل الكمون من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء وعند هضمه، يُطلق الكمون مركبًا كيميائيًا يُسمى ميغالوميسين وتُساعد هذه العملية برمتها على الوقاية من أي أمراض متفرقة منقولة بالغذاء، والتي قد تُسبب ضررًا للجهاز الهضمي.

يحارب الالتهاب المزمن



لمستخلصات الكمون تأثيرات مضادة للالتهابات وهو مفيد في علاج الأمراض الالتهابية الخفيفة إلى الشديدة ويحتوي الكمون على مركبات فعّالة تُسمى الفلافونويدات، والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية في الجسم، كما يمنع الكمون انتشار الخلايا السرطانية، ويساعد في تخفيف الألم الناتج عن الالتهاب المزمن.