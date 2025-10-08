قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابتعادها عن الساحة كان «هُدنة إلهية».. «شاهيناز» تكشف أسرار مسيرتها وتجاربها منذ «ستار ميكر»
محمد بن زايد يهنئ الرئيس السيسي بفوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
مانشستر سيتي يهنئ منتخب مصر بالتأهل للمونديال ويوجه رسالة خاصة لمرموش
محمد أبو العينين يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026: أسعدتم الشعب المصري والعربي
شريف عامر: جميع الأنظار تتجه إلى لقاءات شرم الشيخ.. ومتوقع انفراجة الجمعة المقبل
مسئول أممي: نحتاج إلى 52 مليار دولار لإعادة إعمار غزة
ترامب بعد دعوة الرئيس السيسي: اتفاق وقف الحرب في غزة قريب جدا.. وقد أزور مصر الأحد
دون الـ 13جنيها بيعا وشراء.. سعر الدرهم في مصر اليوم
لقطات البروفات تحقق ملايين المشاهدات.. محمد ثروت يكشف سر تفاعل الجمهور المستمر|فيديو
ترامب: اتفاق وقف الحرب في غزة قريب جدا.. وربما سأذهب إلى مصر الأحد
حسام حسن: محمد صلاح يستحق كل خير.. وأتمنى ألا يقلل أحد من إنجاز التأهل للمونديال
لافروف : روسيا تدعم وحدة الأراضي السورية ومستعدة للتعاون لضمان استقرارها
عشبة غير متوقعة تمنع الأمراض المنقولة والتهابات المفاصل.. تعرف عليها

اسماء محمد

يعد الكمون من المواد الطبيعية التى تساعد فى علاج عدد كبير من المشكلات الصحية التى لا يتوقعها كثيرون.

ووفقا لما جاء في موقع netmeds نكشف لكم فوائد الكمون التى تغيب عن أذهاننا.

 

يقلل مستويات الكوليسترول غير الطبيعية


يساعد الكمون على خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة المؤكسد في الجسم بالإضافة إلى خفض الكوليسترول الضار، يُساعد الكمون على خفض مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة وهذا يُساعد على التحكم في ضغط الدم غير المتوازن والوقاية من أمراض القلب.

يمنع الأمراض المنقولة بالغذاء

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والميكروبات، يُقلل الكمون من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء وعند هضمه، يُطلق الكمون مركبًا كيميائيًا يُسمى ميغالوميسين وتُساعد هذه العملية برمتها على الوقاية من أي أمراض متفرقة منقولة بالغذاء، والتي قد تُسبب ضررًا للجهاز الهضمي.

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

يحارب الالتهاب المزمن


لمستخلصات الكمون تأثيرات مضادة للالتهابات وهو مفيد في علاج الأمراض الالتهابية الخفيفة إلى الشديدة ويحتوي الكمون على مركبات فعّالة تُسمى الفلافونويدات، والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية في الجسم، كما يمنع الكمون انتشار الخلايا السرطانية، ويساعد في تخفيف الألم الناتج عن الالتهاب المزمن.

الكمون فوائد الكمون التهاب المفاصل علاج التهابات المفاصل علاج الالتهابات المزمنة

