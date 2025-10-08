مواطن سعودي من أصول فلسطينية بين الحائزين على نوبل في الكيمياء

أعلنت لجنة نوبل اليوم، الأربعاء، فوز السعودي عمر ياجي، إلى جانب العالمين سوسومو كيتاجاوا وريتشارد روبسون، بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 "لتطويرهم أطرًا معدنية عضوية".

وُلد ياجي في الأردن لأبوين فلسطينيين، وحصل على الجنسية السعودية عام 2021 بموجب موافقة ملكية صدرت لمنح الجنسية السعودية لعدد من المتخصصين البارزين في مختلف المجالات.

جاءت هذه الخطوة متوافقة مع أهداف رؤية السعودية 2030 ، بما في ذلك تشجيع الأفراد الموهوبين على الانتقال إلى المملكة، وتوطين الاستثمار الأجنبي، و"خلق بيئة اجتماعية واستثمارية مناسبة"، وفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية في ذلك الوقت.

تُمنح هذه الجائزة التي يزيد عمرها عن قرن من الزمان من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، ويتقاسم الفائزون 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار)، بالإضافة إلى شهرة الفوز بأكثر جوائز العلوم شهرة في العالم.

وقالت الهيئة المانحة للجوائز في بيان: "من خلال تطوير الأطر المعدنية العضوية، قدم الحائزون على الجائزة للكيميائيين فرصًا جديدة لحل بعض التحديات التي نواجهها".

كانت جائزة نوبل في الكيمياء هي الجائزة الثالثة التي تم الإعلان عنها في حصاد جوائز هذا العام، تمشيا مع التقليد، بعد جوائز الطب والفيزياء التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

