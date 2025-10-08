قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يونيسف: الحرب على غزة إهانة للإنسانية.. ووقف إطلاق النار ضرورة ملحة

"اليونيسف": الحرب على غزة تمثل إهانة للإنسانية ووقف إطلاق النار ضرورة ملحة
"اليونيسف": الحرب على غزة تمثل إهانة للإنسانية ووقف إطلاق النار ضرورة ملحة
أ ش أ

 أكدت المديرة التنفيذية في "اليونيسف" كاثرين راسل، أن معاناة أطفال غزة المستمرة منذ أكثر من 700 يوم تعد إهانة لإنسانيتنا المشتركة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب التي تسببت بمآس إنسانية غير مسبوقة.


وقالت راسل، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وأجزاء أخرى من القطاع ما تزال مستمرة، مشددة على أن العالم يجب ألا يسمح، باستمرار هذا الوضع الكارثي .


وأضافت أن التقارير الواردة خلال العامين الماضيين تشير إلى مقتل أو إصابة نحو 64 ألف طفل في جميع أنحاء غزة، من بينهم ما لا يقل عن ألف رضيع، مؤكدة أن أعداد الضحايا قد تكون أكبر بكثير نظرا لعدم معرفة عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب الأمراض أو ما زالوا تحت الأنقاض.


وأوضحت أن المجاعة ما تزال مستمرة في مدينة غزة وتمتد جنوبا، حيث يعيش الأطفال في ظروف "قاسية وصادمة"، لافتة إلى أن أزمة سوء التغذية، خصوصا بين الرضع، بلغت مستويات خطيرة.


وقالت إن شهورا من انعدام الغذاء الكافي تسببت بأضرار دائمة في نمو الأطفال وتطورهم الجسدي والعقلي.


وشددت راسل، على أن الحاجة إلى وقف إطلاق النار أصبحت ملحة للغاية، مشيرة إلى أن التقارير الأخيرة منذ صباح السبت الماضي أفادت بارتقاء ما لا يقل عن 14 طفلا، جراء استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على مدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع.


وأعربت عن ترحيب "اليونيسف" بجميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب ورسم مسار نحو السلام في غزة والمنطقة، مؤكدة أن أي خطة سلام يجب أن تتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وتوفير ممرات إنسانية آمنة وسريعة ودون عوائق لإيصال المساعدات عبر جميع المعابر والطرق الممكنة وبالقدر الذي يحتاجه جميع سكان غزة، ولا سيما الأطفال.


وأكدت أن القانون الإنساني الدولي واضح في هذا الشأن، مبينة أن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية محظور تماما ويجب أن تسترشد جميع العمليات العسكرية بمبادئ التمييز والتناسب والحذر.


و أختتمت بالقول: "كل طفل يقتل هو خسارة لا تعوض وأنه من أجل جميع أطفال غزة، يجب أن تنتهي هذه الحرب الآن".

المديرة التنفيذية في اليونيسف كاثرين راسل معاناة أطفال غزة الغارات الإسرائيلية مدينة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

أجهزة رمد بمليون جنيه هدية لأهالي الغربية احتفالا بالعيد القومي الـ227

محكمة

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

حملة مرورية

حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفين بالقليوبية

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد