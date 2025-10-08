قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مؤسسات الأسرى الفلسطينية: أكثر من 11,100 معتقل في سجون الاحتلال
أ ش أ

أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أكتوبر 2025 تجاوز أكثر من 11,100 أسير.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، في بيان مشترك أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" اليوم، الأربعاء، أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، فيما يُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات المختصة.

وقالت إن عدد الأسرى المحكومين بلغ، بحسب ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى شهر أكتوبر، أكثر من 1,460، كما بلغ عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد ومن تقدمت بحقهم لوائح اتهام تمهيدا لإصدار أحكام بالمؤبد نحو 350، منهم (303) محكومين، و(40) قُدمت بحقهم لوائح اتهام لإصدار حكم المؤبد بحقهم.

ويُعدّ الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم بـ67 مؤبدا، يليه الأسير إبراهيم حامد المحكوم بـ54 مؤبدا.

وأضافت أن عدد الأسرى القدامى يبلغ (17)، من بينهم أربعة أسرى معتقلين بشكل متواصل منذ عام 1986، وهم: إبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، وأحمد أبو جابر، وسمير أبو نعمة، كما يبلغ عدد الأسرى المحكومين ما بين 10 أعوام إلى 20 عاما (131)، والمحكومين من 21 عاماً إلى 30 عاماً (166).

ولفتت إلى أن عدد الأسيرات يبلغ 53، بينهن ثلاث من غزة، وطفلتان، وعدد الأطفال الأسرى يبلغ أكثر من 400 محتجزين في سجني (عوفر، ومجدو)، وعدد الأسرى الموقوفين -دون محاكمة- بحسب ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى شهر أكتوبر نحو 3,380.

كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3,544، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين كـ"مقاتلين غير شرعيين"، بينما بلغ عدد المعتقلين المصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين" 2,673، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضا معتقلين عربا من لبنان وسوريا.

وبلغ إجمالي عدد الأسرى قبل حرب الإبادة أكثر من 5,250، من بينهم نحو 40 أسيرة و180 طفلا، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 1,320.

مؤسسات الأسرى الفلسطينية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين في المعسكرات

