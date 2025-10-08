«لوسيد الكهربائية» تجميع 1000 سيارة خلال 90 يومًا‏ في السعودية

أعلنت شركة " لوسيد " عن تحقيقها زيادة ملحوظة في إنتاجها وتسليمها للسيارات الكهربائية خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغ عدد السيارات المنتجة 3891 سيارة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 سيارة إضافية مخصصة للتجميع النهائي في السعودية.

بلغ إجمالي الإنتاج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 9966 سيارة، بينما بلغ عدد السيارات المسلمة 10496 سيارة خلال الفترة نفسها، وتأتي هذه الأرقام في إطار جهود الشركة لتعزيز إنتاجها وتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

وأعلنت "لوسيد" عن قفزة بلغت 46.6% في مبيعات الربع الثالث من العام، مدعومة بزيادة في الطلب على السيارات الكهربائية قبل انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية بالولايات المتحدة.

ومع ذلك، تتوقع الشركة انخفاضا حادا في المبيعات في الربع الأخير من العام بعد انتهاء الخصومات البالغة 7500 دولار، وتعمل "لوسيد" على تكييف استراتيجيتها مع التغيرات في السوق.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو المساهم الأكبر في "لوسيد" بحصة تبلغ نحو 60%، وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود الصندوق لدعم الصناعات الاستراتيجية في المملكة.