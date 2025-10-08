طعمها حلو وبنحبها.. 3 مشروبات تطهّر الكبد من السموم والمواد الضارة

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة طرق طبيعية تطهر الكبد من السموم وفي نفس الوقت يسهل الحصول عليها وتقديمها.

ووفقًا لموقع tuasaude نعرض لكم أهم 3 مشروبات قادرة على تطهير الكبد من السموم عند تناولها باعتدال.

عصير البرتقال

البرتقال مصدرًا غنيًا بـ فيتامين سي والفلافونويدات والكاروتينات كما يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تقليل تلف الخلايا الناتج عن أمراض الكبد والتهاباته.

من الناحية المثالية، يجب عليك استهلاك برتقالة واحدة خامة على الأقل يوميًا، أو 150 مل من عصير البرتقال الطبيعي.

ومن الفواكه الأخرى المفيدة للكبد والغنية بفيتامين سي الكيوي والكرز والأناناس والليمون واليوسفي، والتي يمكن دمجها في نظامك الغذائي اليومي.

القهوة

يُمكن للقهوة أن تعزّز صحة الكبد حيث إن محتوى الكافيين فيها غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الكبد من الأمراض وتساعد في علاج التلف.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القهوة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة، مثل تليف الكبد أو التليف وحتى سرطان الكبد.

للحصول على هذه الفائدة، يُنصح بتناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة السوداء يوميًا ومن المهم تجنب الحليب والسكر، لأنهما قد يُسببان تلفًا في الكبد ويزيدان من خطر الإصابة بمرض السكري.

لا ينبغي تناول القهوة من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين أو لديهم تاريخ من الأرق أو تهيج المعدة.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات فينولية، مثل الإبيجالوكيتشين، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة تعمل على خفض مستويات الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية في الكبد.

من أفضل طرق تناول الشاي الأخضر تحضير مشروب منقوع من أوراقه وشرب كوبين أو ثلاثة أكواب يوميًا.

يمكنك شراء أكياس الشاي الأخضر أو مسحوق الشاي الأخضر و من المهم تجنب تناول هذا الشاي بعد الوجبات، لأنه قد يؤثر على امتصاص الكالسيوم والحديد وفيتامين سي.