محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

تعرّض رئيس الإكوادور دانيال نوبوا لمحاولة اغتيال بعد إطلاق النار على موكبه أثناء مروره بين مجموعة من المحتجين الغاضبين من ارتفاع أسعار وقود الديزل.



وأكدت وزيرة البيئة إيناس مانزانو أن نحو 500 شخص هاجموا الموكب بالحجارة، مشيرة إلى وجود آثار رصاص على سيارة الرئيس، لكنها طمأنت بأن نوبوا لم يُصب ويواصل عمله كالمعتاد.

وبثّت الحكومة مقطع فيديو يوثّق لحظة الاعتداء، حيث سُمع صوت يصرخ “غطِّ رأسك!” أثناء تحطّم نوافذ السيارة.

وتشهد الإكوادور منذ أيام احتجاجات واسعة تتخللها أعمال عنف ضد قرار الحكومة رفع أسعار الديزل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: