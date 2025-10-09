تصعيد جديد في غزة.. استشهاد وإصابة العشرات في قصف عنيف على القطاع

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، قصفها العنيف والمكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في تصعيد دموي جديد أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات خلال الساعات الأخيرة، وسط أوضاع إنسانية متدهورة وغير مسبوقة.

وأفادت مصادر طبية محلية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات متواصلة استهدفت منازل وأحياء سكنية في مدن عدة، أبرزها خان يونس ورفح جنوب القطاع، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية.

كما طالت الغارات مناطق مكتظة في حي الصبرة بمدينة غزة، حيث فجّرت قوات الاحتلال أربع عربات عسكرية محمّلة بالمتفجرات داخل الأحياء السكنية، مما تسبب بدمار واسع في الأبنية والممتلكات العامة.

وذكر "المكتب الإعلامي الحكومي" في غزة أن الاحتلال نفّذ منذ ساعات الفجر أكثر من 230 غارة جوية ومدفعية على مناطق مدنية مأهولة، أسفرت عن استشهاد 118 فلسطينياً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فيما سُجّل سقوط 72 شهيداً في مدينة غزة وحدها.

وأكد البيان أن استمرار هذا العدوان يأتي في تجاهل تام للمبادرات والجهود الدولية الداعية لوقف إطلاق النار.

وفي الوقت ذاته، حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من سكان قطاع غزة فقدوا منازلهم أو مصادر رزقهم، في ظل نقص حاد في الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى صعوبات كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انهيار كامل للمنظومة الصحية في غزة، بعد خروج عشرات المستشفيات عن الخدمة بسبب القصف ونفاد الوقود، ما يجعل آلاف الجرحى دون علاج.

كما حذّر أطباء ومؤسسات حقوقية من ارتفاع معدلات الوفيات بين الأطفال والمرضى بسبب الجوع والعطش وانعدام الرعاية الطبية الأساسية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، بدعم أمريكي وغربي، متجاهلاً قرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وخلّفت الحرب أكثر من 237 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب نحو 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية في ظل مجاعة متفاقمة وانهيار شامل للبنية التحتية في القطاع.