وش السعد.. صلاح يضع بصمة جديدة في أكتوبر مع منتخب مصر
ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025
بعد همسة من وزير الخارجية الأمريكي.. ترامب: السلام في الشرق الأوسط بات قريباً
قناة إسرائيلية: حماس وافقت على اتفاق غزة والبيت الأبيض سيعلن قريبا
عمليات تبريد عقب إخماد حريق محل مراتب في الموسكي
لحظات حاسمة.. أنباء عن موافقة نهائية من حماس والفصائل على مسودة اتفاق غزة
مسئول إسرائيلي لأكسيوس: اتفاق وشيك بشأن غزة قد يُعلن الليلة
البيت الأبيض: ترامب يجري فحصًا طبيًا قبل زيارة مرتقبة إلى الشرق الأوسط
أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي
البيت الأبيض يجهّز خطاب ترامب المرتقب لإعلان اتفاق غزة
الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك
اتفاق الشرق الأوسط يقترب.. ترامب يعلن عن زيارة مصر وغزة نهاية الأسبوع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تصعيد جديد في غزة.. استشهاد وإصابة العشرات في قصف عنيف على القطاع

القسم الخارجي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، قصفها العنيف والمكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في تصعيد دموي جديد أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات خلال الساعات الأخيرة، وسط أوضاع إنسانية متدهورة وغير مسبوقة.

وأفادت مصادر طبية محلية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات متواصلة استهدفت منازل وأحياء سكنية في مدن عدة، أبرزها خان يونس ورفح جنوب القطاع، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية. 

كما طالت الغارات مناطق مكتظة في حي الصبرة بمدينة غزة، حيث فجّرت قوات الاحتلال أربع عربات عسكرية محمّلة بالمتفجرات داخل الأحياء السكنية، مما تسبب بدمار واسع في الأبنية والممتلكات العامة.

وذكر "المكتب الإعلامي الحكومي" في غزة أن الاحتلال نفّذ منذ ساعات الفجر أكثر من 230 غارة جوية ومدفعية على مناطق مدنية مأهولة، أسفرت عن استشهاد 118 فلسطينياً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فيما سُجّل سقوط 72 شهيداً في مدينة غزة وحدها. 

وأكد البيان أن استمرار هذا العدوان يأتي في تجاهل تام للمبادرات والجهود الدولية الداعية لوقف إطلاق النار.

وفي الوقت ذاته، حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من سكان قطاع غزة فقدوا منازلهم أو مصادر رزقهم، في ظل نقص حاد في الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى صعوبات كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انهيار كامل للمنظومة الصحية في غزة، بعد خروج عشرات المستشفيات عن الخدمة بسبب القصف ونفاد الوقود، ما يجعل آلاف الجرحى دون علاج. 

كما حذّر أطباء ومؤسسات حقوقية من ارتفاع معدلات الوفيات بين الأطفال والمرضى بسبب الجوع والعطش وانعدام الرعاية الطبية الأساسية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، بدعم أمريكي وغربي، متجاهلاً قرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان. 

وخلّفت الحرب أكثر من 237 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب نحو 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية في ظل مجاعة متفاقمة وانهيار شامل للبنية التحتية في القطاع.

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

الفائزون بنوبل الكيمياء

مواطن سعودي من أصول فلسطينية بين الحائزين على نوبل في الكيمياء

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

عصام صاصا وباقي المتهمين

مش هنتفتش.. الداخلية تكشف ملابسات خناقة عصام صاصا والعاملين بملهى ليلي|فيديو

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم

وزارة الأوقاف

بعنوان "صحح مفاهيمك".. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة 10 أكتوبر

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يشارك في احتفالية مئوية "علوم القاهرة" وذكرى انتصار أكتوبر

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

أكثر من 3300 حالة قسطرة قلبية حتى الآن.. إنجازات مستمرة للمنظومة الصحية بالشرقية |صور

طعمها حلو وبنحبها.. 3 مشروبات تطهّر الكبد من السموم والمواد الضارة

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

