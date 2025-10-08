أكثر من 3300 حالة قسطرة قلبية حتى الآن.. إنجازات مستمرة للمنظومة الصحية بالشرقية |صور

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد فرج أستاذ القلب والمشرف الفني على القسطرة، والدكتور ياسر آمين رئيس القسم، والدكتور حسام عطية مدير الوحدة، والدكتور محمد زردق استشاري كهربية القلب، والدكتور أحمد رأفت، والدكتور يحيى عادل استشاريي القلب والقسطرة، تحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية والمشرف العام على جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، والدكتور محمد يحيى مدير المستشفى، نجح في إجراء 106 قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية خلال شهر سبتمبر الماضي، منهم 38 حالة حرجة و68 حالة ضمن قوائم الانتظار، وتم تركيب الدعامات اللازمة لهم، وتركيب 4 منظمات دائمة و4 مؤقتة، وتم خروج المرضى بحالة جيدة بعد توفير الرعاية الصحية لهم قبل وبعد إجراء القسطرة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من قوائم الانتظار ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد البيلي أن هذه الجهود تأتي ضمن ما تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة من تطوير مستمر وسعي متواصل للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أن دعم وتفعيل خدمات القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام يعد خطوة مهمة ضمن خطة المديرية لزيادة التخصصات ذات المستوى الثالث، بما يساهم في تقليل معدلات التحويل، وتسريع الاستجابة للحالات الحرجة، وتحسين المؤشرات الصحية العامة، وخفض معدلات الوفيات الناتجة عن أمراض القلب، لافتًا إلى أن المديرية تتابع عن كثب أداء وحدات القسطرة القلبية لضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة.

وأشار محمود عبدالفتاح، مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن بمستشفى الزقازيق العام بلغ 3,375 حالة، منهم 75 منظم دائم و112 منظم مؤقت، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى حسب التشخيص الطبي لكل حالة، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

ولفت إلى أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية قدّم الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، ولمدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على القسطرة القلبية بالمديرية، ولمدير المستشفى، وللمشرف الفني على القسطرة، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.