قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد في غزة.. استشهاد وإصابة العشرات في قصف عنيف على القطاع
232 مادة مُستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل اعتراض النقابة
وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه
أول من توقع.. محمد رمضان يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال
وزير الرياضة: تأهل المنتخب للمونديال فخر لكل المصريين
جيش الاحتلال: اعتراض مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن باتجاه إيلات
الصحف العالمية تحتفي بمحمد صلاح بعد قيادته مصر إلى كأس العالم: لم يفقد حماسه
وزير الشباب: كرة القدم مزاج عام للشعب المصري.. ونحظى بدعم القيادة السياسية
وليـد صلاح الدين يكشف قيود التواصل الاجتماعي على لاعبي الأهلي وحالتهم النفسية
إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار
رئيس وزراء فرنسا المستقيل: سيكون لدينا رئيس حكومة جديد خلال 48 ساعة
السفير ماجد عبدالفتاح: الضغط الدولي على واشنطن مازال قائمًا لدعم القضية الفلسطينية|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكثر من 3300 حالة قسطرة قلبية حتى الآن.. إنجازات مستمرة للمنظومة الصحية بالشرقية |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد فرج أستاذ القلب والمشرف الفني على القسطرة، والدكتور ياسر آمين رئيس القسم، والدكتور حسام عطية مدير الوحدة، والدكتور محمد زردق استشاري كهربية القلب، والدكتور أحمد رأفت، والدكتور يحيى عادل استشاريي القلب والقسطرة، تحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية والمشرف العام على جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، والدكتور محمد يحيى مدير المستشفى، نجح في إجراء 106 قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية خلال شهر سبتمبر الماضي، منهم 38 حالة حرجة و68 حالة ضمن قوائم الانتظار، وتم تركيب الدعامات اللازمة لهم، وتركيب 4 منظمات دائمة و4 مؤقتة، وتم خروج المرضى بحالة جيدة بعد توفير الرعاية الصحية لهم قبل وبعد إجراء القسطرة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من قوائم الانتظار ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد البيلي أن هذه الجهود تأتي ضمن ما تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة من تطوير مستمر وسعي متواصل للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أن دعم وتفعيل خدمات القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام يعد خطوة مهمة ضمن خطة المديرية لزيادة التخصصات ذات المستوى الثالث، بما يساهم في تقليل معدلات التحويل، وتسريع الاستجابة للحالات الحرجة، وتحسين المؤشرات الصحية العامة، وخفض معدلات الوفيات الناتجة عن أمراض القلب، لافتًا إلى أن المديرية تتابع عن كثب أداء وحدات القسطرة القلبية لضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة.

وأشار محمود عبدالفتاح، مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن بمستشفى الزقازيق العام بلغ 3,375 حالة، منهم 75 منظم دائم و112 منظم مؤقت، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى حسب التشخيص الطبي لكل حالة، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

ولفت إلى أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية قدّم الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، ولمدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على القسطرة القلبية بالمديرية، ولمدير المستشفى، وللمشرف الفني على القسطرة، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.

وزارة الصحة بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

الفائزون بنوبل الكيمياء

مواطن سعودي من أصول فلسطينية بين الحائزين على نوبل في الكيمياء

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

ترشيحاتنا

غدا.. انطلاق أعمال النسخة الثانية "لمنتدى البوابة العالمية" لتعزيز الشراكات الاستثمارية والربط الاقتصادي المستدام

غدا.. انطلاق أعمال النسخة الثانية "لمنتدى البوابة العالمية" لتعزيز الشراكات الاستثمارية والربط الاقتصادي المستدام

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يؤكد أهمية الجهود الرامية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي ووضع حد للمعاناة الإنسانية للفلسطينيين

أرشيفية

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: وفد قيادي يصل مصر للمشاركة في جهود وقف العدوان على غزة

بالصور

أكثر من 3300 حالة قسطرة قلبية حتى الآن.. إنجازات مستمرة للمنظومة الصحية بالشرقية |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طعمها حلو وبنحبها.. 3 مشروبات تطهّر الكبد من السموم والمواد الضارة

الكبد
الكبد
الكبد

«لوسيد الكهربائية» تجميع 1000 سيارة خلال 90 يومًا‏ في السعودية

لوسيد
لوسيد
لوسيد

عشبة غير متوقعة تمنع الأمراض المنقولة والتهابات المفاصل.. تعرف عليها

المفاصل
المفاصل
المفاصل

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد