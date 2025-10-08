انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج، فجر اليوم، حادثًا مأساويًا بعدما أدى انفجار إطار سيارة تاجر مصوغات ذهبية إلى انقلابها واحتراقها بالكامل، ما أسفر عن التهام النيران مبلغًا ماليًا ضخمًا يُقدر بـ25 مليون جنيه كان بحوزته أثناء عودته من القاهرة إلى جرجا.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز، ووجود مصاب واحتراق مبالغ مالية كبيرة قبل إحدى البوابات.

وبالانتقال والفحص، بقيادة المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز أخميم، تبين أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة؛ مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانقلاب السيارة واشتعالها على الفور.

وكشفت التحريات أن قائد السيارة، تاجر ذهب من مركز جرجا، كان في طريق عودته من القاهرة وبحوزته 25 مليون جنيه نقدًا، تمثل حصيلة بيع مشغولات ذهبية جمعها من عدد من التجار بالقاهرة، حيث اشتعلت السيارة بالكامل عقب الانقلاب.

وتمكن عدد من الأهالي من إنقاذ السائق الذي أُصيب بكسر في الكتف الأيمن، كما تمكنوا من انتشال نحو 15 مليون جنيه من داخل السيارة قبل أن تلتهم النيران باقي المبلغ، الذي قُدر بنحو 10 ملايين جنيه.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا بمحيط الحادث لحين انتهاء أعمال الفحص، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والتأكد من مصدر الأموال المحترقة.