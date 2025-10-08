قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

جانب من حريق السيارة بسوهاج
جانب من حريق السيارة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج، فجر اليوم، حادثًا مأساويًا بعدما أدى انفجار إطار سيارة تاجر مصوغات ذهبية إلى انقلابها واحتراقها بالكامل، ما أسفر عن التهام النيران مبلغًا ماليًا ضخمًا يُقدر بـ25 مليون جنيه كان بحوزته أثناء عودته من القاهرة إلى جرجا.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز، ووجود مصاب واحتراق مبالغ مالية كبيرة قبل إحدى البوابات.

وبالانتقال والفحص، بقيادة المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز أخميم، تبين أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة؛ مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانقلاب السيارة واشتعالها على الفور.

وكشفت التحريات أن قائد السيارة، تاجر ذهب من مركز جرجا، كان في طريق عودته من القاهرة وبحوزته 25 مليون جنيه نقدًا، تمثل حصيلة بيع مشغولات ذهبية جمعها من عدد من التجار بالقاهرة، حيث اشتعلت السيارة بالكامل عقب الانقلاب.

وتمكن عدد من الأهالي من إنقاذ السائق الذي أُصيب بكسر في الكتف الأيمن، كما تمكنوا من انتشال نحو 15 مليون جنيه من داخل السيارة قبل أن تلتهم النيران باقي المبلغ، الذي قُدر بنحو 10 ملايين جنيه.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا بمحيط الحادث لحين انتهاء أعمال الفحص، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والتأكد من مصدر الأموال المحترقة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق سيارة تاجر مصوغات ذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

أحمد حسام ميدو

تأجيل محاكمة أحمد حسام ميدو بقضية التشهير بالحكم محمود البنا

المتهمان

الداخلية تضبط المتهمين بضرب رجل وزوجته في دمياط.. فيديو

عصام صاصا وباقي المتهمين

مش هنتفتش.. الداخلية تكشف ملابسات خناقة عصام صاصا والعاملين بملهى ليلي|فيديو

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد