وزير التعليم: لا يمكن فهم لغة الذكاء الاصطناعى دون إتقان قواعد البرمجة

أعرب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عميق تقديره لتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون فى مجالات التحول الرقمى وتطوير التعليم فى مصر.

وأوضح الوزير، فى كلمته خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم، أن هذه الشراكة تأتى فى إطار جهود تحقيق نقلة نوعية شاملة بالمنظومة التعليمية، بما يسهم فى تطوير مهارات التعلم الرقمي لدى الطلاب ودمج البرمجة والذكاء الاصطناعى فى المناهج الدراسية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن مدارس We للتكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا رائدًا فى هذا الاتجاه، حيث أثبت خريجوها تميزهم فى سوق العمل ومساهمتهم فى دعم الاقتصاد الوطنى والتحول الرقمى، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توسيع نطاق هذه التجربة لتشمل مزيدًا من المدارس.

كما أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة بصدد تطبيق نماذج جديدة للتعلم تجمع بين التعليم الحضورى والتعلم الإلكترونى، تماشيًا مع التوجهات العالمية الحديثة، حيث يدرس طلاب الصف الأول الثانوى مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى عبر منصة "كيريو" اليابانية.

وقال الوزير إن تعلم البرمجة يظل أساسًا لتعلم الذكاء الاصطناعى، إذ لا يمكن فهم لغة الذكاء الاصطناعى دون إتقان "قواعدها"، مؤكدا أن الهدف هو إعداد جيل من الطلاب قادر على التكيف مع وظائف المستقبل التى لم تُخلق بعد.

جدير بالذكر أن مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تم إطلاقها بالتعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفنى لتكون أول مدارس ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتولى الشركة المصرية للاتصالات أعمال تشغيل وإدارة هذه المدارس، وتستهدف سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.