زينب العبد: بسنت فى لينك شخصية حقيقية خفيفة على القلب وسلاح ذو حدين

تجسد الفنانة زينب العبد دور بسنت، فى مسلسل "لينك" وفى تصريحات خاصة عن الدور قالت: "بسنت بتشتغل عند الست يسرية (ميمى جمال) ، لكنها مربياها من وهي عندها خمس سنين، فبالنسبة لها بنتها فعلًا. علمتها وربّتها وصرفت عليها زي أولادها بالضبط، وهي اللي بتراعيها في الكبر".

وأضافت:"الشخصية خفيفة على المتفرج، لكنها سلاح ذو حدّين، لأنها لو اتقدمت باستخفاف هتضيع، فكان لازم أركز جدًا في تفاصيلها".

وتابعت عن ملامح الشخصية:"بسنت مش البنت الشغالة الساذجة اللي اتعودنا عليها، دي بنت متعلمة ومثقفة، والست يسرية بتصرف عليها كويس، ومتطلعة على أمور الحياة الإيجابية والسلبية، خصوصًا في اللي بيخص الشباب".

وعن كواليس التصوير، عبّرت زينب العبد عن سعادتها قائلة:"اشتغلت قبل كده مع الأستاذة ميمي، وهي بالنسبالي زي أمي، والكيميا بينا عالية جدًا. وكمان اتبسطت جدًا بالشغل مع الأستاذ سيد رجب، والأستاذ أحمد صيام، والأستاذة رانيا يوسف اللذيذة والخفيفة على قلبي. الجو كان كله خفة دم وسلاسة، وده انعكس في المشاهد".

أما عن رسالة المسلسل، فقالت:"لينك بيناقش أكتر من قضية مش بس السوشيال ميديا، لكن كمان بيعرض إزاي كبار السن ممكن يقعوا في مشاكل كبيرة بسببها، وفي كل بيت حكاية مختلفة وأزمة شبه اللي بنشوفها حوالينا كل يوم".

واختتمت حديثها برسالة للجمهور:"ربنا يحمينا ويحمي أولادنا من كل شيء مؤذي، لأننا جيل عاش فترات صعبة وشاف مشاكل كتير، والتفتح سلاح ذو حدّين — يا نستخدمه صح، يا ممكن يضرّنا".

مواعيد عرض المسلسل

مسلسل لينك، المقرر عرضه حصريا على قناة Dmc بالإضافة لمنصة watch it، بداية من يوم السبت الموافق، 11 أكتوبر الجاري، الساعة السابعة مساء من بطولة سيد رجب ورانيا يوسف ومجموعة من النجوم.

قصة مسلسل لينك

المسلسل يتناول قضية النصب الإلكتروني وما يسببه من معاناة كبيرة للأشخاص والعائلات، حيث يسلط الضوء على الكيفية التي يقع بها الضحايا فى فخ المحتالين عبر الإنترنت، وما ينتج عن ذلك من مشكلات مادية ونفسية واجتماعية تهدد استقرار الكثير من الأسر، هذا بالإضافة إلى التطرق للعديد من القضايا الاجتماعية الأخرى مثل العلاقات العائلية وحياة الجيران مع بعضهما مع قضايا الشباب المختلفة.

أبطال مسلسل لينك

مسلسل "لينك" بطولة سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، آية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.