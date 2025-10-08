قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"محدش يقدر يعمل حاجة لمصر خالص".. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة
الرئيسان السيسي وتبون يناقشان جهود السلام في غزة والاستثمار في خطة ترامب لحل الدولتين
شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة زيزو في تشكيل الفراعنة أمام جيبوتي
الزمالك يستعد لصرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة ديكيداها
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
مواضع رفع اليدين في الصلاة.. 4 حالات تعرف عليها
غارات روسية تضرب سكك الحديد والطاقة.. وأوكرانيا ترد بأسر جنود وقتلى
وزير التعليم: لا يمكن فهم لغة الذكاء الاصطناعى دون إتقان قواعد البرمجة
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
فن وثقافة

زينب العبد: بسنت فى لينك شخصية حقيقية خفيفة على القلب وسلاح ذو حدين

زينب العبد
زينب العبد
أحمد إبراهيم

تجسد الفنانة زينب العبد دور بسنت، فى مسلسل "لينك" وفى تصريحات خاصة عن الدور قالت: "بسنت بتشتغل عند الست يسرية (ميمى جمال) ، لكنها مربياها من وهي عندها خمس سنين، فبالنسبة لها بنتها فعلًا. علمتها وربّتها وصرفت عليها زي أولادها بالضبط، وهي اللي بتراعيها في الكبر".

وأضافت:"الشخصية خفيفة على المتفرج، لكنها سلاح ذو حدّين، لأنها لو اتقدمت باستخفاف هتضيع، فكان لازم أركز جدًا في تفاصيلها".

وتابعت عن ملامح الشخصية:"بسنت مش البنت الشغالة الساذجة اللي اتعودنا عليها، دي بنت متعلمة ومثقفة، والست يسرية بتصرف عليها كويس، ومتطلعة على أمور الحياة الإيجابية والسلبية، خصوصًا في اللي بيخص الشباب".

وعن كواليس التصوير، عبّرت زينب العبد عن سعادتها قائلة:"اشتغلت قبل كده مع الأستاذة ميمي، وهي بالنسبالي زي أمي، والكيميا بينا عالية جدًا. وكمان اتبسطت جدًا بالشغل مع الأستاذ سيد رجب، والأستاذ أحمد صيام، والأستاذة رانيا يوسف اللذيذة والخفيفة على قلبي. الجو كان كله خفة دم وسلاسة، وده انعكس في المشاهد".

أما عن رسالة المسلسل، فقالت:"لينك بيناقش أكتر من قضية مش بس السوشيال ميديا، لكن كمان بيعرض إزاي كبار السن ممكن يقعوا في مشاكل كبيرة بسببها، وفي كل بيت حكاية مختلفة وأزمة شبه اللي بنشوفها حوالينا كل يوم".

واختتمت حديثها برسالة للجمهور:"ربنا يحمينا ويحمي أولادنا من كل شيء مؤذي، لأننا جيل عاش فترات صعبة وشاف مشاكل كتير، والتفتح سلاح ذو حدّين — يا نستخدمه صح، يا ممكن يضرّنا".

مواعيد عرض المسلسل

مسلسل لينك، المقرر عرضه حصريا على قناة Dmc  بالإضافة لمنصة watch it، بداية من يوم السبت الموافق، 11 أكتوبر الجاري، الساعة السابعة مساء من بطولة سيد رجب ورانيا يوسف ومجموعة من النجوم.

قصة مسلسل لينك

المسلسل يتناول قضية النصب الإلكتروني وما يسببه من معاناة كبيرة للأشخاص والعائلات، حيث يسلط الضوء على الكيفية التي يقع بها الضحايا فى فخ المحتالين عبر الإنترنت، وما ينتج عن ذلك من مشكلات مادية ونفسية واجتماعية تهدد استقرار الكثير من الأسر، هذا بالإضافة إلى التطرق للعديد من القضايا الاجتماعية الأخرى مثل العلاقات العائلية وحياة الجيران مع بعضهما مع قضايا الشباب المختلفة.

أبطال مسلسل لينك 

مسلسل "لينك" بطولة سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، آية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

فتاوى

فتاوى وأحكام.. فعل نهانا الله عنه في حديث قدسي يغفله الكثير.. سيدة تريد التوبة من السرقة رغم صومها وصلاتها.. ابني بيشرب مخدرات ماذا أفعل معه؟ الإفتاء تقدم لها حلولاً

الاوقاف

الأوقاف تعلن عن حاجتها لباحثين بالندب الداخلي من العاملين بالوزارة

الأوقاف

وزارة الأوقاف تعقد ندوة بعنوان "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن"

بالصور

منة عدلي القيعي تخطف الأنظار بصور رومانسية رفقة زوجها

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

