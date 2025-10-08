بعد الانفصال بنحلو.. عبير صبري تثير الجدل بصورها وتتصدر التريند

خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار إليها بعد نشرها مجموعة من الصور لها كانت سببا فى تصدرها التريند الذى ياتي بعد اشهر قليلة من انفصالها عن زوجها.

خرجت عدة تعليقات عقب نشر عبير صبري هذه الصور حيث جاءت معظمها مرتبطة بانفصالها وجمالها حيث قال البعض “القمر بعد الانفصال بيحلو اكتر”.

زواج عبير صبري وايمن البياع

وتزوجت عبير صبري من أيمن البياع فى يوليو ٢٠١٨ وأقيم عقد القران بالسفارة المصرية بدبي، واقتصر الحضور على الأقارب والأهل.

كانت عبير صبري تحدثت عن نسبة التفاهم المرتفعة بينها وبين زوجها أيمن البياع فى تصريحات تلفزيونية.

وقالت عبير صبري :" نسبة التفاهم بيني وبين زوجي مرتفعة جدا لأنه مع مرور الوقت نتعرف على بعض أكثر ونستوعب بعض".

واكملت عبير صبري:" زوجي شقي أكتر مني ومع مرور الوقت بدأ يتحلى بالعديد من صفاتي الهادئة ، ونسبة التفاهم بيننا تتخطى الـ 80 %".

ولفتت عبير صبري:" انا مش باخد إذن زوجي في أدواري الفنية لكنني أحب أن احكي له عن أعمالي الفنية، وزوجي يتحمس لشغلي اكثر مني ".

عبير صبري فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥

وشاركت الفنانة عبير صبري فى ماراثون رمضان الماضي ٢٠٢٥ بمسلسل الحلانجي .

وتدور أحداث مسلسل "الحلانجي" حول شخصية "طه" محمد رجب، وهو رجل ذكي اجتماعيًا يتمتع بقدرة استثنائية على التلاعب بالمواقف والتعامل مع المشاعر، ويتمكن من استخدام الحيل والدهاء للخروج من الأزمات التي يواجهها، دون أن يكون شريرًا بالفطرة.

أبطال مسلسل الحلانجي

يشارك في بطولة المسلسل: محمد رجب، عبير صبري، أيتن عامر، دانا حلبي، عمرو رجب، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمود قابيل، مفيد عاشور، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.