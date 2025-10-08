تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وكذلك التعاون مع مختلف الجهات لتقديم خدمات مميزة تساهم في الوصول لمجتمع صحي وسليم.

وفي هذا السياق أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي قيام المديرية بتنفيذ فعاليات برنامج " الألف يوم الأولى في حياه الطفل " والذي يُعد أحد آليات تحسين وضع التغذيه للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع بداية من مرحلة حمل الأم حتى بلوغ الطفل سن الفطام بما يُساهم في تعزيز النمو الإدراكي والبدني للأطفال وحمايتهم من أثار سوء التغذيه ، وذلك بتنظيم دورات تدريبية لعدد 40 رائدة بقاعتي مكتبة مديرية التضامن الإجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري.

وأشار وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلي قيام الدكتورة داليا سامى أستشاري أطفال بهيئة المستشفيات التعليميه والدكتورة مي كامل مطر أستشاري أطفال بالمعهد القومي للتغذية والدكتورة سحر علي أستشاري طب الأطفال بالمعهد القومي للتغذية و الدكتوره شريهان محسن أستشاري أول الرضاعة طبيعيه بالمعهد القومي للتغذية ، بتقديم محاضرات تناولت التعريف بكيفية الإهتمام بالطفل خلال برنامج " الألف يوم الأولى في حياه الطفل" ليكون لدينا جيل جديد من الأصحاء القادرين على خدمة أنفسهم ومجتمعهم وبناء مستقبلهم ، بجانب توعية الأسرة بالكثير من المفاهيم الصحية الهامه مثل التقزم والنحافة ونقص الوزن كأحدى أهم المحاور التنمويه ونشر الوعي بالمكونات الصحيحه للغذاء وتأثير ذلك على النمو والتعليم والإدراك.