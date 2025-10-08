صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية إنشاص البصل بالزقازيق

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتنظيم قافلة طبية علاجية مجانية شاملة بقرية إنشاص البصل بمركز الزقازيق وتوقيع الكشف الطبى على (1928) مريض من أهالى القرية والقرى المجاورة وصرف العلاج اللازم لهم، لافتاً الى أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقوافل الطبية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن قرية أنشاص الرمل شهدت علي مدار اليومين الماضيين تنظيم قافلة طبية واشتملت علي عدد ١١ عيادة ، بها ١٠ تخصصات طبية وهم " الباطنة - الجراحة العامة – العظام – الأطفال - النساء والتوليد - الجلدية والتناسلية - تنظيم أسرة - الأنف والأذن والحنجرة – الرمد - الأسنان"و تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال وتوقيع الكشف الطبي المجاني على ( 1928 ) مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم وتحويل 8 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية وتنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة ، عن الكشف المبكر لأورام الثدي ، ودعم صحة الأم والجنين وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم منسق القوافل العلاجية.

تأتي هذه القوافل ضمن خطة الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المناطق النائية والمحرومة، وتفعيل دور المبادرات المجتمعية في دعم القطاع الصحي بما يحقق التنمية الصحية المستدامة.