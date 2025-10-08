قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهاز التنمية الحضرية يقود أضخم مشروع لتجديد القاهرة التاريخية وتحويلها لمركز جذب سياحي وثقافي
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكًا رئيسيًا في أي عملية سلام تحقق أمن واستقرار المنطقة
الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
محافظات

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية إنشاص البصل بالزقازيق

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتنظيم قافلة طبية علاجية مجانية شاملة بقرية إنشاص البصل بمركز الزقازيق وتوقيع الكشف الطبى على (1928) مريض من أهالى القرية والقرى المجاورة وصرف العلاج اللازم لهم، لافتاً الى أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقوافل  الطبية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية  أن قرية أنشاص الرمل شهدت  علي مدار اليومين الماضيين تنظيم قافلة طبية واشتملت علي عدد ١١ عيادة ، بها ١٠ تخصصات طبية وهم " الباطنة - الجراحة العامة – العظام – الأطفال - النساء والتوليد - الجلدية والتناسلية - تنظيم أسرة - الأنف والأذن والحنجرة – الرمد - الأسنان"و تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال وتوقيع الكشف الطبي المجاني على ( 1928 ) مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم وتحويل 8 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية وتنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة ، عن الكشف المبكر لأورام الثدي ، ودعم صحة الأم والجنين وذلك بإشراف  الدكتور أحمد عبد الحكيم منسق القوافل العلاجية.

تأتي هذه القوافل ضمن خطة الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المناطق النائية والمحرومة، وتفعيل دور المبادرات المجتمعية في دعم القطاع الصحي بما يحقق التنمية الصحية المستدامة.

الشرقية محافظ الشرقية قافلة طبية بمركز الزقازيق الإجراءات الوقائية

