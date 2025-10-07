وفاة معلم خبير مادة الرياضيات خلال تأدية عمله بمدرسة عرب درويش الإعدادية بفاقوس

نعى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أحمد عبد المحسن جاد معلم خبير رياضيات بمدرسة عرب درويش الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والذي وافته المنيه اليوم أثناء تأدية عمله بالمدرسة خلال فعاليات اليوم الدراسي داعياً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

أعرب محافظ الشرقية، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم، وللعاملين بقطاع التربية والتعليم، مؤكدا علي ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازمة لأسرته وتلبية كافة احتياجاتها.

وقال المحافظ إن الراحل الكريم قد أشاد جميع المعلمين من زملائه ورؤسائه بالمدرسة بحسن خلقه وسيرته المحمودة ومعاملته الطيبة مع الجميع بالوسط التعليمي.