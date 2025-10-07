الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق

بدأت منذ قليل مراسم عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في مسقط رأسه بقرية بني عامر التابعة لمركز ومدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وذلك عقب دفنه بقريته مسقط رأسه.

وسط حضور كبير لأهالي محافظة الشرقية، لتقديم واجب العزاء لأسرة الدكتور أحمد عمر هاشم.

شهد الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صلاة الجنازة على العالم الجليل أ.د أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، التي أُقيمت اليوم الثلاثاء بالجامع الأزهر، وسط حضور مهيب من آلاف الطلاب والمحبين والعلماء وقيادات الأزهر الشريف.

وحضر جنازة عمر هاشم، الذي وافته المنية صباح اليوم، أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، و أ.د نظير عياد، مفتي الجمهورية، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد مختار جمعة.