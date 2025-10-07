وصول النائب عبد الهادي القصبي ووفد من الأوقاف والأزهر لتشييع جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم

وصل النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، يرافقه وفد من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، لتشييع جثمان العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى مثواه الأخير.

وجاءت المشاركة تقديرا لمكانة الفقيد العلمية والدعوية، ودوره الكبير في خدمة الدعوة الإسلامية ونشر الوسطية والاعتدال



شهد الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صلاة الجنازة على العالم الجليل أ.د/ أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، التي أُقيمت اليوم الثلاثاء بالجامع الأزهر، وسط حضور مهيب من آلاف الطلاب والمحبين والعلماء وقيادات الأزهر الشريف.

وحضر صلاة الجنازة، أ.د / محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، و أ.د/ نظير عياد، مفتي الجمهورية، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد مختار جمعة،