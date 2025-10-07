قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
محافظات

توزيع 2 طن من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في الجيزة

لحوم صكوك الأضاحي
أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن توزيع 2 طن من لحوم مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لعام 1446 هـ / 2025 م ، على الأسر الأولى بالرعاية بمناطق الوراق وأكتوبر ودهشور، إضافة إلى مركز الواحات البحرية.

وأكد محافظ الجيزة، أن لحوم الأضاحي يتم إيصالها بالتنسيق بين مديريتَي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية، لضمان وصولها إلى مستحقيها من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي وذلك في إطار الحرص على التخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وشدد المحافظ ، على سرعة توزيع اللحوم وإيصالها إلى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وثمّن محافظ الجيزة ، مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لما له من دور في تعزيز الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال البهجة على نفوس المواطنين من خلال إيصال المساعدات إلى مستحقيها في القرى والمراكز، مشيرًا إلى أن لحوم أضاحي الأوقاف تُعد من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة.

وأشار المحافظ ، إلى أن دفعة لحوم صكوك الأضاحي التي تم استلامها اليوم، تأتي ضمن سلسلة من الدفعات التي يتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، لتوسيع نطاق الاستفادة لافتًا إلى أنه تم استلام وتوزيع 47 طنًا من لحوم صكوك الأضاحي منذ يناير الماضي وحتى الآن.

من جانبه، أشار الشيخ خالد خضر مدير مديرية الأوقاف، إلى أنه قد تم مراعاة جميع الضوابط الشرعية في الذبح، والذي تم في الوقت الشرعي تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة، إلى جانب الأطباء البيطريين والمختصين كما تمت عمليات التشفيه والتبريد والتجميد والنقل وفقًا للضوابط المحددة.

وأكد رأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الإدارات الاجتماعية لضمان سرعة وصول اللحوم إلى المستحقين مشيرًا إلى أنه قد تم ضم فئات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" إلى قاعدة التوزيع.

