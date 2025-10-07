توزيع 2 طن من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في الجيزة

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن توزيع 2 طن من لحوم مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لعام 1446 هـ / 2025 م ، على الأسر الأولى بالرعاية بمناطق الوراق وأكتوبر ودهشور، إضافة إلى مركز الواحات البحرية.

وأكد محافظ الجيزة، أن لحوم الأضاحي يتم إيصالها بالتنسيق بين مديريتَي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية، لضمان وصولها إلى مستحقيها من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي وذلك في إطار الحرص على التخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وشدد المحافظ ، على سرعة توزيع اللحوم وإيصالها إلى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وثمّن محافظ الجيزة ، مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لما له من دور في تعزيز الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال البهجة على نفوس المواطنين من خلال إيصال المساعدات إلى مستحقيها في القرى والمراكز، مشيرًا إلى أن لحوم أضاحي الأوقاف تُعد من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة.

وأشار المحافظ ، إلى أن دفعة لحوم صكوك الأضاحي التي تم استلامها اليوم، تأتي ضمن سلسلة من الدفعات التي يتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، لتوسيع نطاق الاستفادة لافتًا إلى أنه تم استلام وتوزيع 47 طنًا من لحوم صكوك الأضاحي منذ يناير الماضي وحتى الآن.

من جانبه، أشار الشيخ خالد خضر مدير مديرية الأوقاف، إلى أنه قد تم مراعاة جميع الضوابط الشرعية في الذبح، والذي تم في الوقت الشرعي تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة، إلى جانب الأطباء البيطريين والمختصين كما تمت عمليات التشفيه والتبريد والتجميد والنقل وفقًا للضوابط المحددة.

وأكد رأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الإدارات الاجتماعية لضمان سرعة وصول اللحوم إلى المستحقين مشيرًا إلى أنه قد تم ضم فئات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" إلى قاعدة التوزيع.