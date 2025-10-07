نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير والرصف بطريق البراجيل كومبرة

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التطوير والرصف بطريق البراجيل كومبرة الرابط بين طريق المريوطية بمحور أحمد عرابي بمركز كرداسة ومركز أوسيم.

وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالمرور الميداني المستمر للتأكد من مدي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، على رفع الأشغالات والألتزام بخط التنظيم وسرعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال رصف الطريق مشددا برفع معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال.

والتقى الشهابي، بعدد كبير من المواطنين وأستمع الى آرائهم ومطالبهم مؤكدا علي حرص المحافظة علي التواصل المستمر مع المواطنين للوقوف علي آرائهم ومتطلباتهم والعمل علي تلبيتها.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة، اللواء عادل برغش رئيس مركز كرداسة ومحمود حسين رئيس مركز أوسيم والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة ومسؤولي شركات مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والكهرباء والمصرية للاتصالات والغاز والشركات المنفذة بالاعمال.