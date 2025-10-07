محافظ الشرقية يُؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بأداء صلاة الجنازة على فقيد العالم الإسلامي الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق وذلك بمسقط رأسه بقرية بني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

قدم المحافظ واجب العزاء والمواساة للدكتور محمد محمود هاشم عضو مجلس النواب ولأسرة الراحل الكريم داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

أكد محافظ الشرقية أن الفقيد الكريم كان علما من أعلام الأزهر الشريف وأحد كبار علماء الحديث في عصره ، أفنى عمره في خدمة الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة، وأسهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاته التي عززت مكانة الأزهر وريادته.

ومن جانبها أعربت أسرة الراحل الكريم عن تقديرها لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في وفاة فقيدهم الكريم.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية ونواب البرلمان.