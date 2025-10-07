هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور

يستعد أهالي قرية بني عامر التابعة لمحافظة الشرقية لاستقبال جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حيث من المقرر أن يشيع الجثمان من الساحة الهاشمية بمسقط رأسه بالقرية.

مئات الأهالي يتجمعون لتشييع جثمان أحمد عمر هاشم:

وتجمع المئات من الأهالى ومحبي الفقيد في انتظار وصول الجثمان لتوديعه إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد تقديرا لما قدمه الراحل من عطاء علمي ودعوي كبير على مدار مسيرته.

تشيع جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم

شهد الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صلاة الجنازة على العالم الجليل أ.د/ أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، التي أُقيمت اليوم الثلاثاء بالجامع الأزهر، وسط حضور مهيب من آلاف الطلاب والمحبين والعلماء وقيادات الأزهر الشريف.

حضر صلاة الجنازة، أ.د / محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، و أ.د/ نظير عياد، مفتي الجمهورية، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية



