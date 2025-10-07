الشرقية: أكثر من 6 ملايين مواطن استفادوا من خدمات مبادرة " 100 يوم صحة"

قدمت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمحافظة الشرقية المشاركة في المبادرة الرئاسية" 100 يوم صحة " الخدمات العلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة و التطعيمات الروتينية والتوعية والتثقيف الصحي وغيرها إلى نحو 6 ملايين و366 ألفا و684 مواطنا بالمحافظة منذ انطلاقها في القرى والنجوع بمختلف المراكز والمدن .



وأوضح الدكتور أحمد البيلى مدير مديرية الصحة بالشرقية - في بيان صحفي اليوم "الثلاثاء"- أن مبادرة" 100 يوم صحة " شملت" الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج، وعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال، ومبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لطلبة المدارس، وفحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس"سي" لطلاب المدارس".