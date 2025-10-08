قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهاز التنمية الحضرية يقود أضخم مشروع لتجديد القاهرة التاريخية وتحويلها لمركز جذب سياحي وثقافي
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكًا رئيسيًا في أي عملية سلام تحقق أمن واستقرار المنطقة
الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مصرع 5 عناصر جنائية وضبط مخدرات بقيمة 109 ملايين جنيه بالشرقية

مصطفى الرماح

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات ومقتل 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالشرقية. 

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية  قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ،أسفر التعامل عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن فى جنايات " قتل – مخدرات – سلاح " بالشرقية.

وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم “قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة “ حشيش، هيدرو، أيس، هيروين “ – 35 ألف قرص مخدر – 12 قطعة سلاح نارى متنوعة"  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 109 مليون جنيه.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع 5 عناصر جنائية مخدرات الشرقية الداخلية

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

حماس

حماس: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى خطوة استفزازية متعمدة

أردوغان

أردوغان: حماس مستعدة للسلام والمفاوضات

صورة أرشيفية

3 قتـ.لى في قصف صاروخي على بيلجورود الروسية

بالصور

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

فيديو

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

