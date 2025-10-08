قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"محدش يقدر يعمل حاجة لمصر خالص".. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة
الرئيسان السيسي وتبون يناقشان جهود السلام في غزة والاستثمار في خطة ترامب لحل الدولتين
شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة زيزو في تشكيل الفراعنة أمام جيبوتي
الزمالك يستعد لصرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة ديكيداها
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
مواضع رفع اليدين في الصلاة.. 4 حالات تعرف عليها
غارات روسية تضرب سكك الحديد والطاقة.. وأوكرانيا ترد بأسر جنود وقتلى
وزير التعليم: لا يمكن فهم لغة الذكاء الاصطناعى دون إتقان قواعد البرمجة
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غارات روسية تضرب سكك الحديد والطاقة.. وأوكرانيا ترد بأسر جنود وقتلى

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
محمد البدوي

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن سلاح الجو الأوكراني أعلن إسقاط 154 طائرة مسيّرة من أصل 183 أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع النطاق، استهدف عدداً من المناطق الأوكرانية خلال الساعات الماضية.

الهجوم الروسي

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، أن الهجوم الروسي ركّز مجددًا على البنى التحتية، لا سيما في مقاطعة تشيرنيهيف، إضافة إلى استهداف شبكة السكك الحديدية، حيث تم شن هجوم بـ 12 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد 131 و136" على خط السكك الحديدية الذي يربط مقاطعتي سومي وكييف، وهو خط مهم لنقل البضائع والسلع الغذائية، بحسب إدارة السكك الحديدية الأوكرانية التي أعلنت خروج إحدى القاطرات عن الخدمة نتيجة القصف الروسي المتكرر.

وأشار غيث، إلى أن وتيرة القتال ما زالت مرتفعة على الجبهات، رغم تقدم محدود للقوات الروسية، حيث أفاد كل من "معهد دراسات الحرب" (ISW) ومنصة "ديب ستيت" الأوكرانية، بأن روسيا سيطرت على عدد من البلدات الصغيرة في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

في المقابل، أكدت القوات الأوكرانية أنها تمكنت من صد الهجمات في تلك المنطقة، وأعلنت أسر ثمانية جنود روس، ومقتل ما لا يقل عن 53 آخرين خلال العمليات العسكرية المستمرة منذ أكثر من 12 ساعة.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، بأن روسيا تواصل استهداف البنى التحتية الأوكرانية، ملوّحًا بإمكانية الرد عبر استهداف منشآت حكومية ومنشآت طاقة داخل الأراضي الروسية.

وفي تطور لافت، أشار غيث إلى ما أعلنه مستشار عمدة ماريوبول السابق، بأن روسيا تقوم بما وصفه بـ"استفزازات نووية جديدة" في محطة زابوروجيا النووية، حيث تم فصل المحطة بالكامل عن شبكة الكهرباء الأوكرانية، وسط محاولات لربطها بخط الطاقة الروسي، ما ينذر بتصعيد محتمل في المنطقة، في ظل سعي القوات الأوكرانية لاستعادة السيطرة عليها.

روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية روسيا وأوكرانيا بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

ترشيحاتنا

ماجى دويدار

شركة إنابل لخدمات التعهيد تعين ماجي دويدار رئيساً تنفيذياً لدفع خطط النمو والتوسع العالمي

OpenAI

OpenAI تحظر حسابات مرتبطة بالصين طلبت مقترحات حول مراقبة وسائل التواصل

Motorola

هاتف Motorola Moto G Power 2025 .. صفقة برايم داي التي تجمع بين القوة والأناقة

بالصور

منة عدلي القيعي تخطف الأنظار بصور رومانسية رفقة زوجها

منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها
منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها
منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد