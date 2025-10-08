غارات روسية تضرب سكك الحديد والطاقة.. وأوكرانيا ترد بأسر جنود وقتلى

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن سلاح الجو الأوكراني أعلن إسقاط 154 طائرة مسيّرة من أصل 183 أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع النطاق، استهدف عدداً من المناطق الأوكرانية خلال الساعات الماضية.

الهجوم الروسي

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، أن الهجوم الروسي ركّز مجددًا على البنى التحتية، لا سيما في مقاطعة تشيرنيهيف، إضافة إلى استهداف شبكة السكك الحديدية، حيث تم شن هجوم بـ 12 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد 131 و136" على خط السكك الحديدية الذي يربط مقاطعتي سومي وكييف، وهو خط مهم لنقل البضائع والسلع الغذائية، بحسب إدارة السكك الحديدية الأوكرانية التي أعلنت خروج إحدى القاطرات عن الخدمة نتيجة القصف الروسي المتكرر.

وأشار غيث، إلى أن وتيرة القتال ما زالت مرتفعة على الجبهات، رغم تقدم محدود للقوات الروسية، حيث أفاد كل من "معهد دراسات الحرب" (ISW) ومنصة "ديب ستيت" الأوكرانية، بأن روسيا سيطرت على عدد من البلدات الصغيرة في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

في المقابل، أكدت القوات الأوكرانية أنها تمكنت من صد الهجمات في تلك المنطقة، وأعلنت أسر ثمانية جنود روس، ومقتل ما لا يقل عن 53 آخرين خلال العمليات العسكرية المستمرة منذ أكثر من 12 ساعة.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، بأن روسيا تواصل استهداف البنى التحتية الأوكرانية، ملوّحًا بإمكانية الرد عبر استهداف منشآت حكومية ومنشآت طاقة داخل الأراضي الروسية.

وفي تطور لافت، أشار غيث إلى ما أعلنه مستشار عمدة ماريوبول السابق، بأن روسيا تقوم بما وصفه بـ"استفزازات نووية جديدة" في محطة زابوروجيا النووية، حيث تم فصل المحطة بالكامل عن شبكة الكهرباء الأوكرانية، وسط محاولات لربطها بخط الطاقة الروسي، ما ينذر بتصعيد محتمل في المنطقة، في ظل سعي القوات الأوكرانية لاستعادة السيطرة عليها.