روسيا تسقط 218 طائرة مسيرة وتدمر صواريخ "هيمارس" الأوكرانية خلال 24 ساعة

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في بيانها اليومي الصادر قبل قليل، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أكثر من 218 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، إضافة إلى تدمير أربعة صواريخ "هيمارس" بعيدة المدى.

وخلال مداخلة مع القناة، أشار مشيك إلى أن البيان تضمن أيضًا أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيا، كما استهدفت قطارًا كان يُستخدم لنقل القوات الأوكرانية، ما يعكس توسع العمليات العسكرية على الأرض.

تصاعد في استهداف البنى التحتية

أكد المراسل أن هناك تطورًا ملحوظًا في طبيعة العمليات الروسية، حيث بدأت وزارة الدفاع تشير إلى استهداف البنى التحتية الحيوية في أوكرانيا، خاصة منشآت الطاقة، مما ينبئ بـ"شتاء سيكون الأصعب على أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية في فبراير 2022"، حسب تصريحات موسكو.

تصعيد ردًا على تحركات الناتو

أوضح مشيك أن موسكو كانت تتجنب التصعيد العسكري الكبير في السابق، حرصًا على عدم جرّ حلف "الناتو" إلى مواجهة مباشرة، إلا أن الإجراءات المتزايدة التي تتخذها دول الحلف، بالإضافة إلى ما تصفه روسيا بـ"الخطوات الاستفزازية" من قبل الغرب، دفعتها إلى اتخاذ إجراءات دفاعية وميدانية صارمة تصعّب الوضع على كييف.