مغامرة إفريقية.. موعد أول مباراة للدنماركي سوروب مع الأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي، عن التعاقد مع الدنماركي «ياس سوروب»، لتولي ‏مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.

وقام أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج بإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، ‏رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية ‏مدير الكرة.

موعد أول مباراة للدنماركي سوروب مع الأهلي

ويبدأ سوروب مشواره مع الأهلي بمغامرة إفريقية، حيث ستكون مباراته الأولى ضد إيجل نوار البوروندي على ملعب الأخير، 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وحدد الجهاز الفني للأهلي أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر، موعدا للسفر إلى بوروندي، لخوض المباراة ‏المرتقبة.‏

وتأهل فريق إيجل نوار البوروندي الى دور الـ 32 بعدما تخطى عقبة فريق أساس تليكوم ‏الجيبوتي في دور الـ 64 من البطولة.‏