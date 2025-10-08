الزمالك يستعد لصرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة ديكيداها

يستعد مسؤولو نادي الزمالك لصرف دفعة جديدة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وتقوم إدارة الكرة بالنادي بتجهيز كشف بالمستحقات التي سيتم صرفها للاعبين في الفترة الحالية كي يتم سداد المبالغ المستحقة لكل لاعب في عضون ساعات قليلة.

وكان مجلس إدارة الزمالك صرف دفعة من مستحقات اللاعبين قبل مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الخميس، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 18 أكتوبر الجاري.