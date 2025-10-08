قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
مكتب نتنياهو ينفي: إسرائيل حددت فحوى المحادثة مع قطر دون تدخل أمريكي
مغامرة إفريقية.. موعد أول مباراة للدنماركي سوروب مع الأهلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يستعد لصرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة ديكيداها

ملك موسى

يستعد مسؤولو نادي الزمالك لصرف دفعة جديدة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وتقوم إدارة الكرة بالنادي بتجهيز كشف بالمستحقات التي سيتم صرفها للاعبين في الفترة الحالية كي يتم سداد المبالغ المستحقة لكل لاعب في عضون ساعات قليلة.

وكان مجلس إدارة الزمالك صرف دفعة من مستحقات اللاعبين قبل مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الخميس، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 18 أكتوبر الجاري. 

الزمالك مستحقات اللاعبين ديكيداها الصومالي

