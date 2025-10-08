برنامج علاجي لثلاثي الزمالك المصاب قبل مواجهة ديكيداها

وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا علاجيًا لكل من الفلسطيني عدي الدباغ وناصر منسي ثنائي هجوم الأبيض، ونبيل عماد دونجا لاعب الوسط لتنفيذه في الفترة الحالية.

ويعاني عدي الدباغ من إصابة في مزق في العضلة الضامة، في حين يعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية، في حين يشكو نبيل عماد دونجا من آلام في العضلة الخلفية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الخميس، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 18 أكتوبر الجاري.