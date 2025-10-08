اجتماع مجمع كهنة كنائس حدائق القبة والوايلي بحضور الأنبا أثانسيوس

عقد مجمع كهنة كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، اجتماعهم الدوري في كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة منشية البكري، بحضور نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس القطاع.

خطورة اللاطائفية

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته عن "خطورة اللا طائفية"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، عشية بكاتدرائية السيده العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة (مقر المطرانية)، بمشاركة عدد من آباء كهنة الإيبارشية.

وعقب صلاة العشية، كرم نيافته الفائزين في أنشطة مهرجان الكرازة المرقسية لعام ٢٠٢٥، الذي جاء هذا العام تحت شعار “أثبت على ما تعلمت”، من مختلف المراحل والفئات، وهي: كورال المجمع، المسرح، منسقو المهرجان، لجان الكنترول، والنشاط الرياضي، على مستوى الإيبارشية.

وسلم نيافته الدروع وشهادات التقدير للفائزين، والتُقطت صور تذكارية بهذه المناسبة.