يعكس حجم مصر..الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو

قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وأعربت الكنيسة في بيانها عن فخرها بهذا الإنجاز المصري الكبير، مشيرة إلى أن حصول الدكتور العناني على أغلبية ساحقة من الأصوات وهي النسبة الأعلى منذ تأسيس المنظمة قبل نحو ٨٠ عامًا يعكس حجم الثقة الدولية في مصر والدور البارز الذي تلعبه على الساحة العالمية، إلى جانب ما يتمتع به المرشح المصري من سجل علمي وثقافي مشرف.

وأضافت الكنيسة أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة من النجاحات التي حققها المصريون في المناصب الدولية الرفيعة، مؤكدًة أن الحضور المصري ظل دائمًا مشرفًا في مختلف المحافل العالمية.

واختتمت الكنيسة تهنئتها بالصلاة إلى الله أن يمنح الدكتور خالد العناني التوفيق والسداد في قيادة اليونسكو، وتحقيق رؤاها في دعم الثقافة والتعليم وحماية التراث الإنساني.