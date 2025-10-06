الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وتكريم خريجي وخريجات جميع المراحل التعليمية، بكنيسة العائلة المقدسة، بأرض سلطان.

المحبه الدائمة

شارك في الصلاة القمص بطرس يعقوب، والأب شنودة يواقيم، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "المحبة".

وعقب القداس الإلهي، تم الاحتفال بختام النشاط الصيفي، الذي تضمن العديد من الفقرات الروحية، وتكريم خريجي وخريجات جميع المراحل التعليمية بالكنيسة، من قِبل الأب المطران الذي تمنى للجميع مزيدًا من النجاح.