تدشين أواني المذبح ورسامة شمامسة في عيد يوليوس الأقفهصي بكنيسته بالعزيمة

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، القداس الإلهي بمناسبة عيد استشهاد القديس يوليوس الأقفهصي، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ٢٢ توت، وذلك بكنيسته بقرية العزيمة بمركز بدر التابع لمديرية التحرير، حيث تعد هذه الزيارة الرعوية هي الأولى لنيافته للكنيسة بعد تجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

رسامة شمامسة

خلال القداس الإلهي دشن نيافته عددًا من الأوانى لخدمة المذبح بذات الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٤٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، و١٦ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس(قارئ)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وشارك في الصلوات الأب كاهن الكنيسة، وخورس شمامسة، وأعداد من شعبها.